Cazón en adobo receta andaluza: auténtico y crujiente

El cazón en adobo, conocido también simplemente como adobo o como bienmesabe, es una receta típica de la Bahía de Cádiz que se suele servir como aperitivo en cualquier época del año. Esta delicia de pescado tiene una elaboración realmente sencilla ya que el secreto está en el adobo. Tan solo hay que envolver el pescado en ese aliño para posteriormente meterlo en la freidora y disfrutar de su estupendo sabor. Es, simplemente, un bocado delicioso que gusta a todo aquel que lo prueba.

¿Quieres saber cuál es el secreto del cazón en adobo? Pues no te pierdas el paso a paso de esta receta gaditana a continuación. ¡No pierdas detalle!

Ingredientes (4 personas)

600 g de cazón (en rodajas o tacos, sin piel)

150 ml de vinagre de Jerez

100 ml de agua

3 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce (mezcla con un poco de picante si te gusta)

1 hoja de laurel

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de comino molido (opcional, da un toque muy andaluz)

Sal al gusto

Harina de freír (ideal: harina especial para fritura andaluza o mezcla de trigo y garbanzo)

Aceite de oliva suave o aceite de girasol para freír