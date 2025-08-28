Cazón en adobo receta andaluza: auténtico y crujiente
El cazón en adobo es una de las delicias de pescado que podemos encontrar en cualquier bar de la provincia de Cádiz.
El cazón en adobo, conocido también simplemente como adobo o como bienmesabe, es una receta típica de la Bahía de Cádiz que se suele servir como aperitivo en cualquier época del año. Esta delicia de pescado tiene una elaboración realmente sencilla ya que el secreto está en el adobo. Tan solo hay que envolver el pescado en ese aliño para posteriormente meterlo en la freidora y disfrutar de su estupendo sabor. Es, simplemente, un bocado delicioso que gusta a todo aquel que lo prueba.
¿Quieres saber cuál es el secreto del cazón en adobo? Pues no te pierdas el paso a paso de esta receta gaditana a continuación. ¡No pierdas detalle!
Ingredientes (4 personas)
Preparación
Preparar el adobo
- En un mortero, machaca los ajos con la sal, orégano y comino.
- Mezcla con el vinagre, el agua, el pimentón y la hoja de laurel.
Marinar el cazón
- Corta el pescado en tacos medianos (de bocado).
- Colócalo en un bol y cúbrelo con el adobo.
- Tapa y deja en la nevera entre 6 y 8 horas (algunas casas lo dejan toda la noche, pero no más de 12 h para que no quede demasiado fuerte).
Escurrir bien
Pasado el tiempo, escurre el cazón y sécalo ligeramente con papel de cocina. Esto es fundamental para que no salte aceite y la harina se adhiera bien.
Enharinar
Pasa los tacos por harina de freír, dándoles golpecitos para eliminar el exceso.
Freír
- Calienta abundante aceite en sartén o freidora a 180 °C aprox.
- Fríe en tandas pequeñas, sin amontonar, hasta que estén dorados y crujientes (2-3 minutos).
- Escurre en papel absorbente.
Consejos para que quede muy crujiente
- Harina adecuada: la mejor es la de garbanzo o la mezcla especial de fritura andaluza, que da ese rebozado ligero y crujiente.
- Secar el pescado: antes de enharinarlo debe estar bien escurrido y medio seco, si no la harina se apelmaza.
- Aceite caliente y abundante: que cubra al menos la mitad de los tacos. Si está poco caliente, el pescado absorbe aceite y queda blando.
- No remover mucho: déjalo sellar 20-30 segundos antes de moverlo.
- Servir al momento: el cazón frito pierde textura rápido; lo ideal es sacarlo a la mesa recién hecho.
Acompáñalo con un buen vino fino o manzanilla y un poco de alioli suave o mayonesa de ajo negro, aunque en Cádiz se suele servir solo, con un toque de limón.