Cómo preparar los mejores canelones de pollo estilo Arguiñano

Los canelones de pollo estilo Arguiñano son un clásico que nunca falla en la cocina casera. Cremosos, sabrosos y con ese toque familiar que nos recuerda a los domingos en casa, esta receta combina una bechamel suave, un relleno jugoso de pollo y un gratinado dorado que conquista a todos. Siguiendo el estilo de Karlos Arguiñano, conseguirás un plato sencillo, lleno de sabor y perfecto para compartir en cualquier ocasión.

Ingredientes

Para los canelones:

12 láminas de canelones (precocidas o tradicionales)

2 pechugas de pollo cocidas o asadas (aprox. 300 g)

1 cebolla mediana

1 zanahoria

2 dientes de ajo

3 cucharadas de tomate frito

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Para la bechamel:

50 g de mantequilla

50 g de harina

500 ml de leche entera

Sal, nuez moscada y pimienta blanca

Para gratinar:

Queso rallado (emmental, mozzarella o el que prefieras)

Preparación paso a paso

Preparar el relleno:

Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla picada, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos. Añade el pollo desmenuzado y el tomate frito, mezcla bien y deja cocinar unos minutos más. Salpimienta al gusto y añade un poco de perejil fresco. Para una textura más uniforme, puedes triturar ligeramente el relleno. Preparar las láminas de canelones:

Si son precocidas, hidrátalas según las instrucciones del paquete. Si no, hiérvelas en abundante agua con sal y un chorrito de aceite, escúrrelas y colócalas sobre un paño limpio para que no se peguen. Rellenar los canelones:

Coloca una porción de relleno en cada lámina, enróllala con cuidado y acomódala en una fuente de horno ligeramente engrasada. Hacer la bechamel:

Derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y cocina un minuto. Agrega la leche caliente poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa espesa y cremosa. Sazona con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Montar y gratinar:

Cubre los canelones con la bechamel y espolvorea queso rallado por encima. Gratina en el horno a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que el queso se funda y se forme una capa dorada.

Consejos del estilo Arguiñano

Añade unas gotas de vino blanco al sofrito para realzar el sabor del relleno.

para realzar el sabor del relleno. Mezclar pan rallado con el queso antes de gratinar da un toque crujiente irresistible.

Para una versión más ligera, sustituye parte de la leche por caldo de pollo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: 4

Información nutricional (aprox.): 650 kcal por porción (2.600 kcal en total)

Tipo de cocina: Española, casera

Tipo de comida: Plato principal

Un clásico con alma casera

Es un plato que reconforta, que invita a sentarse a la mesa y disfrutar de la cocina casera en su máxima expresión. Ideal para comidas familiares o cenas especiales, estos canelones demuestran que lo más sencillo, hecho con cariño, siempre es lo más delicioso.