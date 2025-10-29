Recetas de pollo

Cómo preparar los mejores canelones de pollo estilo Arguiñano

Disfruta de la receta de canelones de pollo de Arguiñano, fácil y deliciosa. Aprende paso a paso cómo preparar un plato casero perfecto.

Los canelones de pollo estilo Arguiñano son un clásico que nunca falla en la cocina casera. Cremosos, sabrosos y con ese toque familiar que nos recuerda a los domingos en casa, esta receta combina una bechamel suave, un relleno jugoso de pollo y un gratinado dorado que conquista a todos. Siguiendo el estilo de Karlos Arguiñano, conseguirás un plato sencillo, lleno de sabor y perfecto para compartir en cualquier ocasión.

Ingredientes

Para los canelones:

  • 12 láminas de canelones (precocidas o tradicionales)
  • 2 pechugas de pollo cocidas o asadas (aprox. 300 g)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de tomate frito
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado

    • Para la bechamel:

    • 50 g de mantequilla
    • 50 g de harina
    • 500 ml de leche entera
    • Sal, nuez moscada y pimienta blanca

    Para gratinar:

    Queso rallado (emmental, mozzarella o el que prefieras)

    Preparación paso a paso

    1. Preparar el relleno:
      Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla picada, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos. Añade el pollo desmenuzado y el tomate frito, mezcla bien y deja cocinar unos minutos más. Salpimienta al gusto y añade un poco de perejil fresco. Para una textura más uniforme, puedes triturar ligeramente el relleno.Canelones caseros
    2. Preparar las láminas de canelones:
      Si son precocidas, hidrátalas según las instrucciones del paquete. Si no, hiérvelas en abundante agua con sal y un chorrito de aceite, escúrrelas y colócalas sobre un paño limpio para que no se peguen.
    3. Rellenar los canelones:
      Coloca una porción de relleno en cada lámina, enróllala con cuidado y acomódala en una fuente de horno ligeramente engrasada.
    4. Hacer la bechamel:
      Derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y cocina un minuto. Agrega la leche caliente poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa espesa y cremosa. Sazona con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
    5. Montar y gratinar:
      Cubre los canelones con la bechamel y espolvorea queso rallado por encima. Gratina en el horno a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que el queso se funda y se forme una capa dorada.

    Consejos del estilo Arguiñano

    • Añade unas gotas de vino blanco al sofrito para realzar el sabor del relleno.
    • Mezclar pan rallado con el queso antes de gratinar da un toque crujiente irresistible.
    • Para una versión más ligera, sustituye parte de la leche por caldo de pollo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 60 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional (aprox.): 650 kcal por porción (2.600 kcal en total)

    Tipo de cocina: Española, casera

    Tipo de comida: Plato principal

    Un clásico con alma casera

    Es un plato que reconforta, que invita a sentarse a la mesa y disfrutar de la cocina casera en su máxima expresión. Ideal para comidas familiares o cenas especiales, estos canelones demuestran que lo más sencillo, hecho con cariño, siempre es lo más delicioso.

