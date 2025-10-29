Cómo preparar los mejores canelones de pollo estilo Arguiñano
Disfruta de la receta de canelones de pollo de Arguiñano, fácil y deliciosa. Aprende paso a paso cómo preparar un plato casero perfecto.
Canelones de carne caseros
Canelones de jamón y queso
Canelones de cocido
Los canelones de pollo estilo Arguiñano son un clásico que nunca falla en la cocina casera. Cremosos, sabrosos y con ese toque familiar que nos recuerda a los domingos en casa, esta receta combina una bechamel suave, un relleno jugoso de pollo y un gratinado dorado que conquista a todos. Siguiendo el estilo de Karlos Arguiñano, conseguirás un plato sencillo, lleno de sabor y perfecto para compartir en cualquier ocasión.
Ingredientes
Para los canelones:
Para la bechamel:
- 50 g de mantequilla
- 50 g de harina
- 500 ml de leche entera
- Sal, nuez moscada y pimienta blanca
Para gratinar:
Queso rallado (emmental, mozzarella o el que prefieras)
Preparación paso a paso
- Preparar el relleno:
Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla picada, el ajo y la zanahoria hasta que estén tiernos. Añade el pollo desmenuzado y el tomate frito, mezcla bien y deja cocinar unos minutos más. Salpimienta al gusto y añade un poco de perejil fresco. Para una textura más uniforme, puedes triturar ligeramente el relleno.
- Preparar las láminas de canelones:
Si son precocidas, hidrátalas según las instrucciones del paquete. Si no, hiérvelas en abundante agua con sal y un chorrito de aceite, escúrrelas y colócalas sobre un paño limpio para que no se peguen.
- Rellenar los canelones:
Coloca una porción de relleno en cada lámina, enróllala con cuidado y acomódala en una fuente de horno ligeramente engrasada.
- Hacer la bechamel:
Derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y cocina un minuto. Agrega la leche caliente poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa espesa y cremosa. Sazona con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Montar y gratinar:
Cubre los canelones con la bechamel y espolvorea queso rallado por encima. Gratina en el horno a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que el queso se funda y se forme una capa dorada.
Consejos del estilo Arguiñano
- Añade unas gotas de vino blanco al sofrito para realzar el sabor del relleno.
- Mezclar pan rallado con el queso antes de gratinar da un toque crujiente irresistible.
- Para una versión más ligera, sustituye parte de la leche por caldo de pollo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 60 minutos
Porciones: 4
Información nutricional (aprox.): 650 kcal por porción (2.600 kcal en total)
Tipo de cocina: Española, casera
Tipo de comida: Plato principal
Un clásico con alma casera
Es un plato que reconforta, que invita a sentarse a la mesa y disfrutar de la cocina casera en su máxima expresión. Ideal para comidas familiares o cenas especiales, estos canelones demuestran que lo más sencillo, hecho con cariño, siempre es lo más delicioso.