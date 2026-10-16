Buñuelos de calabaza en Thermomix: receta fácil

Preparar buñuelos de calabaza en casa suele ser sinónimo de salpicaduras, cuencos infinitos y masas pegajosas difíciles de manejar. Sin embargo, recurrir a un robot de cocina cambia las reglas del juego. La Thermomix se convierte en la aliada perfecta para lograr ese amasado rápido, homogéneo y bien aireado que requiere esta masa tradicional, ahorrándonos un tiempo valioso y garantizando una textura impecable.

La clave de estos bocados radica en la integración absoluta de la pulpa de la calabaza con la harina y la levadura. Al amasar con las cuchillas en velocidad espiga, conseguimos desarrollar el gluten justo para que los buñuelos inflen en el aceite caliente, resultando tiernos por dentro y dorados por fuera.

Ingredientes

400 g de calabaza (asada o cocida al vapor, bien escurrida)

300 g de harina de repostería

20 g de levadura fresca de panadería

50 ml de agua o del caldo de cocción de la calabaza (templada)

1 huevo L

La piel de medio limón (solo la parte amarilla)

1 pizca de sal

Abundante aceite de girasol para freír

Azúcar y canela en polvo para rebozar

Cómo hacer buñuelos de calabaza en Thermomix paso a paso

Aromatizar el azúcar o triturar la piel. Con el vaso de la thermomix bien seco, introduce la piel de limón junto a dos cucharadas de azúcar. Pulveriza programando 10 segundos a velocidad 10. Reserva un poco para el rebozado final si lo deseas. Integrar la calabaza. Añade los 400 g de calabaza asada y tritura durante 15 segundos a velocidad 5. Con la espátula, baja los restos hacia el fondo del vaso. Disolver la levadura. Agrega el agua templada y la levadura fresca desmenuzada. Programa 2 minutos, 37 °C, velocidad 2 para templar la mezcla y activar el fermento. Mezclar el resto de ingredientes. Incorpora el huevo, la harina de repostería y la pizca de sal. Mezcla durante 15 segundos a velocidad 6 para integrar todo el conjunto. Amasado. Programa 3 minutos, función espiga. La masa resultante debe ser un poco elástica y pegajosa. Deja reposar la masa dentro del propio vaso tapado durante unos 45 minutos para un efecto fermentado. Calienta abundante aceite a 170 °C. Con ayuda de dos cucharas o con las manos mojadas en agua salada, ve echando porciones de masa al aceite caliente. Fríe hasta que se doren por ambos lados. Escurre sobre papel absorbente y pasa inmediatamente por la mezcla de azúcar y canela.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de la masa en Thermomix es la humedad residual de la calabaza. Si optas por cocerla en lugar de asarla, déjala escurrir sobre un colador durante al menos media hora. Un exceso de agua obligará a rectificar con demasiada harina, lo que volvería los buñuelos pesados.

Variantes de la receta

Si te apetece sacar más partido a tu robot con este ingrediente de temporada, la cocina salada ofrece alternativas deliciosas. Un claro ejemplo son los Buñuelos de calabaza salados, donde el azúcar se sustituye por queso de cabra y hierbas aromáticas.

Para los amantes de los platos reconfortantes de cuchara, preparar una Crema de calabaza y boniato thermomix es una forma rápida y limpia de resolver un primer plato lleno de sabor.

Asimismo, si buscas un postre más vistoso para una reunión familiar, la Tarta de calabaza thermomix aprovecha la misma base jugosa para lograr una textura suave similar a la de un flan o un pastel especiado.

Con qué acompañar los buñuelos de calabaza

Estos buñuelos recién hechos combinan bien con un buen tazón de chocolate a la taza bien denso. El contraste entre la miga esponjosa y el chocolate caliente es imbatible en las tardes de otoño e invierno. Si prefieres algo más ligero, una infusión de canela y jengibre o un café con leche espumoso maridan a las mil maravillas.

Cómo conservar los buñuelos de calabaza

Como cualquier masa frita artesanal, los buñuelos alcanzan su punto óptimo recién salidos de la sartén. Si te sobran, guárdalos en una lata o recipiente con papel vegetal a temperatura ambiente.

Información nutricional

Esta receta combina la riqueza en fibra de la hortaliza con los carbohidratos de la harina y la grasa propia de la fritura.

Calorías totales de la receta: 1650 kcal aprox. (tanda completa)

Calorías por ración (4-5 unidades): 275 kcal

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 41 g

Proteínas: 5 g

Ficha técnica de la receta principal

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 45 minutos de reposo)

Porciones: 6 personas (unas 25-30 unidades)

Tipo de cocina: Española / Repostería tradicional

Tipo de comida: Merienda / Postre