Bizcocho de calabaza Thermomix: receta fácil y esponjosa

Con la llegada del otoño, la calabaza se cuela en las cocinas casi sin pedir permiso. Su color naranja intenso y ese sabor dulce y suave invitan a preparar desde cremas reconfortantes hasta dulces caseros que perfuman la casa entera. Entre ellos, el bizcocho de calabaza en Thermomix es uno de los que más triunfan: sencillo de preparar, con una miga tierna y esponjosa, y con un aroma a especias que recuerda a tardes frías acompañadas de café o té. Además, con un poco de imaginación, puede convertirse en el postre estrella de Halloween.

Ingredientes clave para un bizcocho de calabaza perfecto

La clave de un buen bizcocho está en elegir bien los ingredientes:

Calabaza: mejor si la asas en el horno, porque gana dulzor y pierde agua, lo que mejora la textura final.

Huevos frescos: aportan color y ayudan a que la masa suba ligera.

Azúcar o panela: también puedes usar una mezcla con miel o azúcar moreno para un sabor más profundo.

Aceite suave: de girasol o de oliva con sabor ligero, para que no tape el gusto de la calabaza.

Harina de repostería y levadura: aseguran una miga ligera y aireada.

Especias: la canela es la reina, pero un pellizco de nuez moscada o jengibre marca la diferencia.

Si te apetece, puedes añadir nueces troceadas, pepitas de chocolate o ralladura de naranja. Así tendrás una versión más personal.

Preparación paso a paso en Thermomix

Asa la calabaza. Unos 20 minutos al horno a 180 °C suelen bastar. Déjala templar. Haz el puré. Tritúrala en el vaso de la Thermomix a velocidad 5 hasta que quede suave. Monta los huevos con el azúcar. Programa 3 minutos, 37 °C, velocidad 4, hasta que la mezcla quede espumosa. Añade el aceite en hilo fino mientras bates a velocidad 3. Incorpora la calabaza y mezcla unos segundos. Agrega la harina con la levadura y las especias. Programa 10 segundos a velocidad 3 y termina de integrar con la espátula. Hornea. Vierte la masa en un molde engrasado y hornea 35-40 minutos a 180 °C. El palillo limpio te dirá cuándo está listo.

Trucos para un bizcocho esponjoso y jugoso

No batas demasiado cuando añadas la harina, para que no se vuelva denso.

Usa los huevos a temperatura ambiente .

. Deja reposar el bizcocho unos minutos en el molde antes de desmoldarlo.

La calabaza asada siempre mejora el resultado frente a la cocida.

Opciones de decoración y presentación para Halloween

Este bizcocho es perfecto para sacar tu lado creativo:

Cúbrelo con chocolate negro y dibuja telas de araña con chocolate blanco.

con chocolate blanco. Usa moldes con forma de calabaza o fantasma.

Espolvorea un poco de azúcar glas para un efecto sencillo pero elegante.

para un efecto sencillo pero elegante. Haz un glaseado con zumo de naranja y azúcar glas para darle brillo y un punto fresco.

Consejos de conservación y almacenamiento del bizcocho

A temperatura ambiente, tapado con film o dentro de una campana, aguanta tierno 2-3 días.

En la nevera, mejor guardarlo en un tupper hermético y sacarlo antes de comer para que no esté frío.

Se puede congelar en porciones envueltas en film: así tendrás bizcocho casero listo cuando quieras.

El bizcocho de calabaza en Thermomix es de esas recetas que nunca fallan. Con ingredientes sencillos, un poco de mimo y la ayuda de la máquina, puedes disfrutar de un dulce casero que huele a hogar y que siempre arranca sonrisas.