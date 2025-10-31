Una receta fácil rica en vitamina A, boniatos al horno, con textura similar a la patata pero ligeramente dulces. ¡A los niños les encantan! En otro artículo hicimos patatas a la importancia, hoy boniatos o patatas dulces cocinados al horno.

Propiedades nutricionales de los boniatos

Los boniatos tienen un origen muy antiguo; se cree que su cultivo comenzó hace 5000 años en la zona de Sudamérica, ya que se han encontrado restos de este tipo de patatas en zonas de Perú.

Las batatas o boniatos son tubérculos de sabor dulce, tienen 4.61 g de azúcares y 115 calorías. Son ricos en vitamina A o retinol con más de 650 µg, ¡esto es más de 400% de la cantidad diaria recomendada! También tienen unos 25 g de vitamina C, un potente antioxidante. Aportan vitamina B5, B6, tiamina y riboflavina. Su color anaranjado se debe a los carotenoides, unos antioxidantes derivados del betacaroteno. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A, que una vez ingerido se transforma en el hígado y el intestino delgado en vitamina A.

Los boniatos contienen colina, un nutriente que ayuda en la transmisión de los impulsos nerviosos, reduce la absorción de grasa y la inflamación crónica.

Receta de boniatos al horno

Ingredientes

4 boniatos de tamaño similar

Aceite de oliva virgen extra

½ cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de zumo de limón

Preparación

En un recipiente con agua, sumerge los boniatos, usa un cepillo de dientes suave y frota para quitar la tierra. Deja reposar un par de minutos. Se recomienda que sean de tamaño similar para que se cocinen de forma uniforme. Escurre y seca los boniatos con papel de cocina. Pincha con un tenedor los boniatos para que se cocinen mejor.

Precalienta el horno a 180 grados. Prepara una bandeja con papel vegetal, introduce los boniatos y hornea durante 50-60 minutos, según el tamaño. Pincha con un palillo para asegurarte de que están blandos.

Deja reposar antes de servir. Sazona con sal y pimienta. Puedes acompañarlos con salsa mayonesa, salsa de queso azul, de yogur o una vinagreta ligera con aceite de oliva y vinagre balsámico.



