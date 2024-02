Las patatas con chorizo son un plato clásico de la gastronomía española. Su sencillez en la preparación y su sabor inigualable lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión. A continuaicón, te presentaremos una receta completa y detallada para que puedas preparar estas deliciosas patatas con chorizo en la comodidad de tu hogar.

Además, las patatas con chorizo son muy versátiles, por lo que puedes añadir otros ingredientes según tu gusto. Por ejemplo, puedes agregar pimientos de diferentes colores, champiñones o incluso huevos para convertirlo en un plato aún más completo.

No podemos olvidar mencionar que este plato es muy económico y fácil de preparar, por lo que no necesitas ser un experto en la cocina para disfrutar de su delicioso sabor. También es una opción ideal para aquellos días en los que no tienes mucho tiempo para cocinar, ya que se prepara en poco tiempo y con ingredientes que generalmente tenemos en nuestra despensa.

Ingredientes:

4 patatas medianas

200 gramos de chorizo picante o dulce, según guste

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación:

En primer lugar, pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor. Reservamos. Picamos la cebolla, los ajos y los pimientos en trozos pequeños. En una sartén grande, calentamos un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Añadimos la cebolla, los ajos y los pimientos y los sofreímos hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Mientras tanto, cortamos el chorizo en rodajas. Podemos elegir entre chorizo picante o suave, según nuestras preferencias. Añadimos el chorizo a la sartén y lo cocinamos junto con las verduras durante unos minutos, hasta que suelte parte de su grasa y se dore ligeramente. Agregamos las rodajas de patata a la sartén y las mezclamos bien con el chorizo y las verduras. Añadimos sal y pimienta al gusto. Agregamos agua o un buen caldo casero. Cubrimos la sartén con una tapa y cocinamos a fuego medio-bajo durante aproximadamente 30-40 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las patatas estén tiernas y ligeramente doradas. Una vez que las patatas estén cocidas, retiramos la sartén del fuego y dejamos reposar durante unos minutos antes de servir. Para servir, espolvoreamos perejil fresco picado por encima como decoración. Las patatas con chorizo se pueden disfrutar como plato único o como acompañamiento de carnes o pescados.

Información nutricional: 1370 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

¡Y listo! Ya tienes unas deliciosas patatas con chorizo listas para disfrutar. Este plato es perfecto para compartir en familia o con amigos, ya que su sabor intenso y reconfortante siempre triunfa en la mesa.

En resumen, las patatas con chorizo son una opción perfecta para aquellos amantes de la comida tradicional y sabrosa. Su sencillez en la preparación y su sabor inigualable lo convierten en un plato imprescindible en la gastronomía española. Si te ha gustado la receta, no dejes de compartirla.