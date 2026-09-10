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Boletus guisados: receta tradicional llena de aroma y sabor

Receta de boletus
Boletus guisados.
Francisco María
  • Francisco María
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Aprende a hacer boletus guisados con una receta tradicional llena de aroma y sabor. Ideal para los amantes de las setas.

Salsa de boletus arguiñano

Carpaccio de boletus

Boletus al ajillo

El otoño no solo se anuncia con la caída de las hojas o el frescor repentino al caer la tarde, sino con ese aroma inconfundible a tierra húmeda y bosque profundo que desprenden los mercados cuando los boletus hacen acto de presencia. Cocinar esta joya micológica requiere un respeto absoluto por el producto, huyendo de artificios innecesarios que enmascaren su sabor único. Igual que ocurre cuando preparamos unos suculentos muslos de pavo guisados a fuego lento con hierbas aromáticas, o cuando nos atrevemos con unos chipirones guisados a la gallega donde el mar y el sofrito se abrazan en la cazuela, el secreto reside en respetar los tiempos de chup-chup.

Un buen guiso de boletus transforma una tarde cualquiera en un banquete memorable, llenando la cocina de matices silvestres que evocan paseos bajo los pinos y robledales.

Ingredientes

  • 800 gramos de boletus edulis frescos y firmes
  • 1 cebolla grande de tipo dulce
  • 2 dientes de ajo de la huerta
  • 1 vaso de caldo casero de verduras o carne
  • Un chorro generoso de vino blanco seco
  • Aceite de oliva virgen extra de calidad
  • Una ramita de tomillo fresco
  • Sal marina y pimienta negra recién molida

    • Cómo hacer boletus guisados paso a paso

    1. Limpiar los boletus con un paño húmedo o un cepillo suave para retirar cualquier rastro de tierra, evitando sumergirlos bajo el grifo para que la esponjosa carne no absorba agua en exceso.
    2. Trocear los hongos en piezas generosas, de tamaño uniforme, para que se cocinen de manera homogénea y mantengan esa textura carnosa tan característica al morder.
    3. Picar la cebolla finamente en brunoise y laminar los ajos con paciencia, pochando ambos ingredientes en una cazuela baja con aceite de oliva a fuego moderado hasta que la cebolla quede transparente y melosa.
    4. Incorporar los trozos de boletus a la cazuela, subiendo ligeramente el fuego para que los hongos suelten su agua natural y comiencen a dorarse ligeramente por los bordes.
    5. Regar el conjunto con el vino blanco, dejando que el alcohol se evapore por completo durante un par de minutos mientras el aroma impregna toda la cocina.
    6. Añadir la ramita de tomillo fresco, verter el caldo casero y salpimentar al gusto, bajando el fuego al mínimo para que el guiso repose y reduzca lentamente durante veinte minutos.

    Trucos para que salga perfecto

    La elección de la materia prima marca la diferencia entre un plato correcto y una obra maestra; busca ejemplares con el sombrero firme y esponjas de tono blanquecino o verdoso muy claro, señal inequívoca de frescura. Si en lugar de setas silvestres buscas otro tipo de comfort food reconfortante, también puedes aplicar esta misma paciencia culinaria preparando unos tradicionales muslos de pollo en su propio jugo.

    Variantes de la receta

    Aceptar pequeños cambios en la cazuela enriquece el plato sin traicionar su espíritu tradicional. Quienes prefieren un toque untuoso pueden incorporar una cucharada de mantequilla al final del sofrito o un chorrito de nata líquida antes de apagar el fuego. También resulta excelente añadir unos dados de panceta ibérica dorada al principio.Boletus

    Con qué acompañar boletus guisados

    Unas buenas rebanadas de pan de pueblo tostadas a la parrilla constituyen el acompañamiento obligatorio para rebañar hasta la última gota de salsa. Funciona de maravilla como guarnición de lujo junto a un buen chuletón a la brasa, o simplemente sobre una cama de polenta cremosa recién hecha que absorba toda la potencia aromática de los jugos del bosque.

    Cómo conservar boletus guisados

    Una vez cocinados, aguantan perfectamente hasta tres días en la nevera dentro de un recipiente hermético de cristal, ganando incluso intensidad de sabor con el reposo. Si prefieres guardarlos a largo plazo, el congelador no es el mejor aliado para los guisos de setas ya terminados porque alteran la textura esponjosa del hongo, siendo preferible consumirlos frescos en temporada.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 40 minutos

    Porciones: 4 comensales

    Tipo de cocina: Tradicional española / Micológica

    Tipo de comida: Plato principal o entrante caliente

    Calorías totales: Aproximadamente 210 kcal por ración

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