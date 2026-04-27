Bizcocho genovés Thermomix receta esponjosa fácil paso a paso

El bizcocho genovés en Thermomix es uno de esos básicos que, cuando lo dominas, te abre la puerta a un montón de postres. Tartas de cumpleaños, brazos de gitano, bases rellenas… todo empieza aquí. Y sí, aunque parezca sencillo, tiene su punto. Que suba bien, que quede ligero, que no se apelmace.

¿Qué tiene de especial el bizcocho genovés?

A diferencia de otros bizcochos, este no lleva levadura química. El aire lo aportan los huevos bien montados. Por eso la textura es tan ligera y esponjosa. Si alguna vez te ha quedado plano o denso, probablemente el problema estuvo en ese paso.

Si te interesa mejorar este tipo de masas, puedes aplicar técnicas similares a las de este truco bizcocho de yogur esponjoso, donde el aire y la mezcla son clave.

Ingredientes (molde de 22-24 cm)

4 huevos tamaño L

120 g de azúcar

1 cucharadita de azúcar vainillado (opcional)

120 g de harina de trigo

1 pizca de sal

Preparación paso a paso con Thermomix

Precalienta el horno a 180 º C, calor arriba y abajo. Engrasa ligeramente el molde o usa papel de hornear. Coloca la mariposa en el vaso. Añade los huevos, el azúcar y el azúcar vainillado. Programa 6 minutos, 37 ºC, velocidad 4. Cuando termine, vuelve a programar 6 minutos más, velocidad 4 (sin temperatura). Aquí es donde se monta bien la mezcla. Incorpora la harina tamizada y la sal. Mezcla 4 segundos, velocidad 3. Termina de integrar con una espátula, con movimientos suaves y envolventes. No tengas prisa aquí. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 20-25 minutos. No abras el horno antes de tiempo. Deja enfriar unos minutos y desmolda sobre una rejilla.

Trucos para que quede perfecto

No todo es seguir la receta. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

Huevos a temperatura ambiente : montan mejor.

: montan mejor. No sobremezclar la harina: perderías el aire.

Molde adecuado : ni demasiado grande ni pequeño.

: ni demasiado grande ni pequeño. Horno estable: evita abrirlo antes de los 20 minutos.

En la misma línea prueba este bizcocho de avena, saludable y con fibra. O bien para variar mira esta receta de bizcocho de nata casero.

Variaciones que puedes probar

Una vez que dominas la receta básica, puedes adaptarla:

Añadir ralladura de limón o naranja.

Sustituir parte de la harina por cacao en polvo.

Aromatizar con canela.

Como otras ideas incorporando fruta, prueba el bizcocho de plátano y avena o bien este bizcocho de avena y yogur.

Problemas comunes (y cómo evitarlos)

Se baja al sacarlo del horno. Esto suele ser frecuente, que abramos la puerta del horno, saquemos el bizcocho y vemos que pierde volumen. Como causas más probables, puede faltar cocción o has abierto el horno antes de tiempo.

Esto suele ser frecuente, que abramos la puerta del horno, saquemos el bizcocho y vemos que pierde volumen. Como causas más probables, puede faltar cocción o has abierto el horno antes de tiempo. Queda seco. Si al comer lo notamos un poco seco , lo más posible es que te hayas pasado de cocción, de tiempo. Ten en cuenta que cada horno es un mundo.

, lo más posible es que te hayas pasado de cocción, de tiempo. Ten en cuenta que cada horno es un mundo. No sube lo suficiente. En este caso es posible que los huevos no estaban bien montados.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20-25 minutos

Porciones: 8-10 raciones

Información nutricional: aproximadamente 1.200 kcal totales (unas 120-150 kcal por ración, dependiendo del tamaño)

Tipo de cocina: española / europea

Tipo de comida: postre / base para repostería