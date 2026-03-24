Bacalao con tomate Thermomix: receta fácil y casera paso a paso
Prepara bacalao con tomate en Thermomix de forma fácil y rápida. Un plato tradicional, jugoso y lleno de sabor perfecto para cualquier ocasión.
Las ventajas de cocinar bacalao en tu thermomix son bastante claras, sobre todo si tienes poco tiempo para pasar en la cocina de casa. Porque te ahorras tiempo, ensucias menos y el resultado queda muy equilibrado. Todo en su punto. Sin estar pendiente constantemente.
Un clásico que siempre funciona
El bacalao tiene algo especial. Es versátil, combina con muchos ingredientes y, bien hecho, queda espectacular. Con tomate, además, gana aún más. Esa mezcla de sabores suaves con un toque ligeramente ácido encaja muy bien.
No es casualidad que existan tantas versiones. Desde el tradicional bacalao a la vizcaína hasta opciones más sencillas como el bacalao frito. Cada receta tiene su encanto.
Ingredientes básicos
Preparación paso a paso en Thermomix
Aquí es donde todo se simplifica.
- Primero, pon la cebolla y los ajos en el vaso. Tritura unos segundos a velocidad 5.
- Baja los restos con la espátula, añade el aceite y sofríe durante 8 minutos a 120º (o Varoma), velocidad 1.
- Después, incorpora el tomate triturado, el azúcar, la sal y la pimienta. Programa unos 20 minutos, misma temperatura, velocidad 1.
- Mientras tanto, prepara el bacalao.
- Cuando la salsa esté lista, añade los trozos de bacalao al vaso. Cocina unos 7-10 minutos, dependiendo del grosor, a temperatura Varoma con giro inverso y velocidad cuchara.
El punto del bacalao
Aquí hay que prestar un poco de atención. El bacalao no necesita demasiado tiempo. Si te pasas, puede quedar seco.
Lo ideal es que quede jugoso, que se deshaga ligeramente pero sin romperse del todo. Si los trozos son grandes, añade un par de minutos más. Pero sin pasarse.
Trucos para que quede mejor
Pequeños detalles que ayudan:
- Usa buen tomate triturado (se nota mucho).
- Añade una pizca de azúcar para equilibrar la acidez.
- No te pases con la sal, el bacalao ya aporta.
- Si quieres una salsa más fina, tritúrala antes de añadir el pescado.
Nada complicado, pero cambia el resultado.
Cómo acompañarlo
Este plato es bastante completo, pero siempre puedes añadir algo más.
Un poco de arroz blanco funciona muy bien. También unas patatas cocidas o incluso pan… mucho pan, porque la salsa lo pide.
Y si te gustan los platos tradicionales, puedes probar otras ideas como estas migas con bacalao, que también son una maravilla.
Variaciones que puedes probar
Una vez tienes la base, puedes adaptarla.
Por ejemplo:
- Añadir pimientos rojos o verdes, o amarillos.
- Incorporar un toque de vino blanco.
- Usar tomate casero en lugar de triturado.
Son pequeños cambios, pero le dan otro aire al plato.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 3-4 personas
Información nutricional: Aproximadamente 250-300 kcal por ración
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Plato principal
El bacalao con tomate tiene algo que engancha. Es fácil, es rápido y siempre queda bien. No necesitas ser experto en cocina para sacarlo adelante.