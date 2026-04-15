El aviso del chef José Andrés sobre los berberechos en lata: «No uses limón, prueba unos gajos de mandarina»
El famoso chef José Andrés lanza un importante aviso sobre los berberechos en lata, será mejor que no uses limón, sino que apuestes por unos gajos de mandarina. Los efectos pueden ser mucho mejores con una serie de matices que debemos tener en cuenta. En los tiempos en los que el sol invita a realizar algún que otro vermut en la terraza o, simplemente para descubrir un capricho que puede darnos más de una alegría.
Este es el importante aviso del chef José Andrés sobre los berberechos en lata
Los berberechos en lata pueden convertirse en el mejor aliado de una comida rápida y deliciosa. Estaremos ante una serie de peculiaridades con uno de los elementos más caros que no tiene por qué serlo, sino todo lo contrario. Por unos euros podemos comer como reyes en casa.
No uses limón prueba unos gajos de mandarina
La respuesta automática a una lata de berberechos suele ser escurrirla bien y ponerle un chorrito de limón o de vinagre. Ese punto ácido acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.
El famoso chef José Andrés explica que lo que podemos hacer para convertir una simple lata de berberechos en algo más es utilizar unos gajos de mandarina. Esta tapa consiste en colocar un gajo de mandarina, dos berberechos encima, un chorrito de aceite de oliva y un punto de ralladura de limón.
Te proponemos otra receta que está de vicio y puede ayudarte a crear la tapa ideal en todos los sentidos. Un toque crujiente y delicioso aparecerá después de crear unos berberechos rebozados.
Ingredientes:
Cómo preparar unos berberechos rebozados
- Todo lo que tenga un rebozado está delicioso y los berberechos si de por sí ya están exquisitos con esta mínima cocción estarán de escándalo. Usaremos unos berberechos al natural para que nos quede un plato mucho más sabroso.
- Abrimos la lata y escurrimos los berberechos. Los lavamos bien para que nos queden perfectos. Podemos tirar el jugo directamente no lo vamos a usar.
- Aliñamos los berberechos con el chorrito de medio limón y colocamos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de líquido. Deberán quedar lo máximo secos posibles para que se impregne el rebozado.
- Para el rebozado no vamos a usar huevo, con harina de buena calidad, en este caso de maicena vamos a hacer una especie de tempura que quedará impresionante.
- Mezclamos un par de cucharadas de maicena con agua fría. Salpimentamos al gusto. La masa debe quedar espesa, con suficiente capacidad para adherirse bien a los berberechos.
- Los berberechos pueden ser de varios tamaños, si nos gustan los más pequeñitos para hacer esta tapa podemos usar una brocheta o un palillo.
- Clavamos todos los berberechos que nos puedan caber en el palillo. Pasamos por el rebozado y empezamos a freír con abundante aceite.
- Una de las claves de un rebozado ideal es que el aceite esté muy caliente. De esta manera conseguiremos prepararlos más rápidamente y se cocinaran de forma uniforme.
- A medida que tenemos los berberechos bien rebozados los ponemos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite.
- Preparamos la presentación, los podemos acompañar de unas rodajas de limón o de una sencilla salsa. Animarnos a hacer una mayonesa casera o una salsa tártara si tenemos tiempo y ganas.