El aperitivo perfecto de Arguiñano para Navidad: tortilla alemana hecha en 10 minutos

La tortilla alemana se puede convertir en el aperitivo perfecto en estos días en los que buscamos recetas, Arguiñano nos lo pone fácil. Es hora de aprovechar al máximo estos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, la comida es uno de los pilares de unas fiestas en las que las reuniones familiares son las reinas. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de poner sobre la mesa estos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos crear.

Karlos Arguiñano es un experto de cocina puede acabar siendo el que nos aporte una de esas recetas de las que impresiona y que podemos preparar rápidamente. Sólo es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de elementos que acabarán siendo los que nos darán la impresión de crear este tipo de detalles. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por lo que debemos empezar a realizar, la tortilla alemana está hecha en 10 minutos y es delicioso entrante o aperitivo de lo más original.

Arguiñano tiene el aperitivo perfecto para la Navidad

El aperitivo perfecto para esta Navidad es más fácil de preparar de lo que nos imaginaríamos. Es importante estar pendientes de un cambio de tendencia en la cocina que debemos poner en práctica. Nada de comprar los aperitivos, los podemos hacer en casa en un abrir y cerrar de ojos.

Es hora de preparar un aperitivo en casa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que debemos empezar a prepararnos para las gestiones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es importante tener en cuenta las condiciones que nos presentan unos expertos que pueden acabar siendo claves. Karlos Arguiñano tiene una lista de recetas que podemos poner en práctica en estas Navidades. Unos libros de cocina o programa de televisión que puede acabar siendo la base de inspiración de nuestro día a día en el que queremos incorporar algunos platos especiales.

El aperitivo es la manera de empezar la cena y en este caso nos dará un extra de buenas sensaciones con la ayuda de un cambio que puede acabar siendo esencial. Esta receta puede acabar siendo esencial en estos días.

Tortilla alemana hecha en 10 minutos

Esta tortilla alemana hecha en 10 minutos es un gran aperitivo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una receta a medio camino entre una lasaña o una tortilla española que puede acabar siendo la sorpresa de este tipo que queremos poner en práctica.

Este cocinero famoso desde su programa de televisión nos presenta una receta que podemos poner en práctica en pequeñas porciones, como si fuera una magdalena o un pequeño pastel. Una opción que seguro que dejará a nuestros invitados con la boca abierta. Karlos Arguiñano presenta esta receta en Hogarmania:

Ingredientes:

4 patatas

3 pimientos

400 mililitros de salsa de tomate

4 lonchas finas de jamón serrano

8 huevo

500 mililitros de leche

40 gramos de harina

50 gramos de mantequilla

100 gramos de mezcla de 4 quesos

aceite de oliva virgen extra

sal

Elaboración:

Corta las patatas en dados y fríelas Calienta una sartén grande con abundante aceite. Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren un poco por fuera. Escúrrelas bien, extiéndelas sobre una fuente apta para el horno y sazónalas. Corta las patatas en cubos y fríelas en abundante aceite caliente Fríe los pimientos Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén hechos. Escúrrelos y repártelos sobre las patatas. Cocina los pimientos y repártelos sobre las patatas en la fuente Cubre los pimientos con la salsa de tomate y el jamón serrano Cubre las hortalizas con la salsa de tomate. Corta las lonchas de jamón serrano en tiras y repártelas sobre el tomate. Cubre la base de patatas y pimientos con salsa de tomate y jamón serrano Haz cuatro tortillas francesas y repártelas en la fuente Calienta una sartén pequeña con una cucharadita de aceite. Bate en un bol 2 huevos con una pizca de sal. Viértelos a la sartén y cuájalos formando una tortilla francesa. Repite el proceso con el resto de los huevos hasta conseguir otras 3 tortillas. Colócalas en la fuente. Prepara cuatro tortillas francesas y colócalas repartidas en la fuente Haz la bechamel con mantequilla Para hacer la bechamel, calienta 50 g de mantequilla en una cazuela. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte la leche poco a poco y cocina los ingredientes a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Pon a punto de sal y mezcla bien. Prepara la salsa bechamel. Cubre los ingredientes de la fuente con la bechamel y espolvoréala con la mezcla de 4 quesos. Introduce la fuente en el horno y hornéala a 180 ºC durante 10 minutos. Cambia la posición del mando y gratina todo durante 5 minutos más.

Napa la superficie con bechamel y queso, y llévalo directamente al horno

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil