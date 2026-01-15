Adiós a cocer los huevos en un cazo: la alternativa más cómoda que lo cambia todo en la cocina

La alternativa más cómoda que lo cambia todo te hará dejar de cocer los huevos en un cazo como hasta ahora. Las nuevas herramientas que llegan a nuestra cocina pueden hacernos la vida mucho más sencilla, podremos obtener un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que comer bien es importantísimo, nada mejor para hacerlo que con la ayuda de uno de los alimentos más saludables que existen, el huevo.

Este manjar que ha subido de precio recientemente nos hace ver la importancia de una buena alimentación. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo cualquier elemento que nos sirva para comer mejor y descubrir una forma de cocinar los huevos que nos puede sorprender. Una alternativa mucho más cómoda que tener que sacar el cazo en más de una ocasión, es hora de saber la manera en la que todo cambiará en la cocina y en especial con la cocción de unos huevos que cambia por momentos.

No volverás a cocer los huevos en un cazo

Ese cazo que parece que está preparado para cocer unos huevos que se han convertido en la base de nuestra dieta. Sobre todo, si lo que queremos es sumergirnos de lleno en estos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración.

Son tiempos de aprovechar cada detalle de una manera esencial, sobre todo, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Esta comida que representa la base de nuestro día a día puede acabar siendo muy diferente de lo establecido.

Hasta ahora la única manera de hervir huevos y obtener unos saludables huevos duros era con un cazo. Pero hoy en día podremos obtener unos resultados muy diferentes con la ayuda de determinados cambios que han acabado siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas.

Estos huevos que necesitamos obtener en estos días que queremos cuidarnos o preparar increíbles recetas caseras, pueden cocinarse de una manera diferente, es cuestión de ir conociendo la manera de hacerlo posible. Toma nota de cómo hacer realidad este sueño de descubrir unos huevos de lujo sin necesidad de encender la vitrocerámica o poner el cazo.

La alternativa más cómoda que lo cambia todo en la cocina

Puedes descubrir un cambio enorme en la cocina gracias a una herramienta esencial para cocinar unos huevos duros que pueden hacerse rápidamente sin necesidad de usar ese cazo que quizás hasta ahora pensábamos que acabaríamos obteniendo.

La freidora de aire se ha convertido en la herramienta esencial de toda cocina en la que también se pueden cocinar unos deliciosos huevos duros. Los expertos de Evvohome nos explican la manera de cocinarlos en un tiempo récord y con un resultado espectacular.

Precalienta la freidora a 140 grados

Mete los huevos que quieras cocer

Programa la freidora 15 minutos a 140 grados.

Una vez finalizada la cocción, mete los huevos en un bol de agua fría para cortar la cocción. (Atención: ayúdate de una espátula, queman MUCHO)

Pela los huevos y sírvelos o guardarlos en el frigorífico pueden durarte varios días en un recipiente de cristal o plástico bien cerrado.

Para que pongas en práctica este truco, te proponemos un clásico, unos deliciosos huevos rellenos que quedan de vicio y son una receta que debes poner en práctica en estos días.

Ingredientes:

8 huevos

½ cebolla

½ berenjena

½ pimiento rojo

2 tomates

2 vasos de salsa bechamel

50 gr de queso rallado

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Cómo preparar huevos rellenos con verduras: