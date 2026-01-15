Adiós a cocer los huevos en un cazo: la alternativa más cómoda que lo cambia todo en la cocina
Toma nota de esta receta para conseguir un huevo duro perfecto
La alternativa más cómoda que lo cambia todo te hará dejar de cocer los huevos en un cazo como hasta ahora. Las nuevas herramientas que llegan a nuestra cocina pueden hacernos la vida mucho más sencilla, podremos obtener un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que comer bien es importantísimo, nada mejor para hacerlo que con la ayuda de uno de los alimentos más saludables que existen, el huevo.
Este manjar que ha subido de precio recientemente nos hace ver la importancia de una buena alimentación. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo cualquier elemento que nos sirva para comer mejor y descubrir una forma de cocinar los huevos que nos puede sorprender. Una alternativa mucho más cómoda que tener que sacar el cazo en más de una ocasión, es hora de saber la manera en la que todo cambiará en la cocina y en especial con la cocción de unos huevos que cambia por momentos.
No volverás a cocer los huevos en un cazo
Ese cazo que parece que está preparado para cocer unos huevos que se han convertido en la base de nuestra dieta. Sobre todo, si lo que queremos es sumergirnos de lleno en estos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración.
Son tiempos de aprovechar cada detalle de una manera esencial, sobre todo, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Esta comida que representa la base de nuestro día a día puede acabar siendo muy diferente de lo establecido.
Hasta ahora la única manera de hervir huevos y obtener unos saludables huevos duros era con un cazo. Pero hoy en día podremos obtener unos resultados muy diferentes con la ayuda de determinados cambios que han acabado siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas.
Estos huevos que necesitamos obtener en estos días que queremos cuidarnos o preparar increíbles recetas caseras, pueden cocinarse de una manera diferente, es cuestión de ir conociendo la manera de hacerlo posible. Toma nota de cómo hacer realidad este sueño de descubrir unos huevos de lujo sin necesidad de encender la vitrocerámica o poner el cazo.
La alternativa más cómoda que lo cambia todo en la cocina
Puedes descubrir un cambio enorme en la cocina gracias a una herramienta esencial para cocinar unos huevos duros que pueden hacerse rápidamente sin necesidad de usar ese cazo que quizás hasta ahora pensábamos que acabaríamos obteniendo.
La freidora de aire se ha convertido en la herramienta esencial de toda cocina en la que también se pueden cocinar unos deliciosos huevos duros. Los expertos de Evvohome nos explican la manera de cocinarlos en un tiempo récord y con un resultado espectacular.
Para que pongas en práctica este truco, te proponemos un clásico, unos deliciosos huevos rellenos que quedan de vicio y son una receta que debes poner en práctica en estos días.
Ingredientes:
- 8 huevos
- ½ cebolla
- ½ berenjena
- ½ pimiento rojo
- 2 tomates
- 2 vasos de salsa bechamel
- 50 gr de queso rallado
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar huevos rellenos con verduras:
- Empezaremos esta receta de huevos rellenos con verduras preparando los ingredientes principales. Limpiaremos y cortaremos bien todas las verduras. Como irán directamente en los huevos, será mejor que queden lo más finas posibles. Puedes ayudarte de un rallador o de la picadora para que estén lo más uniformes posibles.
- Ponemos una sartén en el fuego con un poco de aceite de oliva. Empezaremos a sofreír las cebollas y el pimiento, las dos verduras que más tardarán en hacerse. Cuando lleven unos 10 minutos, podremos incorporar las berenjenas. La última de las verduras será el tomate. Removeremos todo bien y rectificaremos de sal y pimienta.
- Las verduras tardaran unos 20 minutos en estar listas, mientras podemos cocer los huevos. Los cubrimos con agua y cuando empiece a hervir tardaran unos 10 minutos en estar preparados. Ponemos los huevos debajo de un chorro de agua fría para poder pelarlos mejor.
- Pelaremos los huevos y los partiremos por la mitad, sacaremos la yema. Todas las yemas las trocearemos y las añadiremos directamente al sofrito de verduras.
- Una vez tenemos la mezcla preparada con las yemas y las verduras iremos rellenando los huevos. Los pondremos en una fuente apta para horno. Por encima pondremos bechamel, la podemos tener lista en unos minutos o comprar directamente preparada.
- Para darles un toque de sabor podemos poner un poco de queso rallado por encima. Irán directamente al horno a 190º durante unos 10 minutos. Estarán listos para disfrutar, los podemos comer en frío o en caliente de igual forma seguro que triunfarán.