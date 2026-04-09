Zamburiñas al horno: receta fácil y rápida con sabor a mar

Las zamburiñas al horno son de esos platos que parecen más elaborados de lo que realmente son. Y eso es parte de su encanto. Porque en pocos minutos puedes tener algo con sabor a mar, elegante y muy resultón.

No necesitan demasiado. De hecho, cuanto menos las toques, mejor. La clave está en no enmascarar su sabor.

Por qué hacer zamburiñas al horno

Hay muchas formas de prepararlas, pero el horno tiene algo especial. Permite que se cocinen de forma uniforme, sin necesidad de estar pendiente todo el tiempo.

Además, es una técnica limpia. No salpica, no requiere demasiados utensilios y el resultado es bastante consistente. Y lo mejor: respetas el sabor original del producto.Zamburiñas

Ingredientes básicos

Para una receta sencilla necesitas:

  • 12-16 zamburiñas
  • 2 dientes de ajo
  • Perejil fresco
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Un chorrito de vino blanco (opcional)
  • Pan rallado (opcional, para gratinar)

    • Zamburiñas al horno paso a paso

    1. En primer lugar, limpia bien las zamburiñas. Si están ya abiertas, mejor. Si no, tendrás que separarlas con cuidado.
    2. Precalienta el horno a 200 ºC.
    3. Coloca las zamburiñas en una bandeja. Puedes usar la propia concha o una fuente.
    4. Pica el ajo y el perejil muy fino. Mézclalo con aceite de oliva y un poco de sal.
    5. Reparte esta mezcla sobre cada zamburiña. Sin pasarte. Solo un toque.
    6. Si quieres, añade un chorrito de vino blanco.
    7. Y ahora al horno. Entre 8 y 10 minutos suele ser suficiente. No necesitan más.
    8. Si te gusta el acabado más dorado, añade un poco de pan rallado por encima y gratina un par de minutos.

    El punto exacto de cocción

    • Las zamburiñas se hacen muy rápido. Si te pasas de tiempo, se vuelven gomosas. Y eso arruina el plato.
    • En cuanto veas que están firmes y ligeramente doradas, sácalas.
    • Mejor quedarse corto y darles un minuto más si hace falta.

    Variantes que funcionan muy bien

    Una vez dominas la base, puedes jugar un poco.

    Por ejemplo, puedes hacerlas con una salsa más elaborada. Esta versión de zamburiñas salsa gallega añade un toque más intenso, con cebolla y pimentón.

    Si prefieres algo más suave y cremoso, las zamburiñas salsa mantequilla
    son una opción interesante.

    Y si te sobran o quieres aprovecharlas de otra forma, puedes probar esta receta de paté de zamburiñas
    , que es diferente pero muy útil.

    Al final, todo depende de lo que te apetezca.

    Consejos rápidos que sí marcan la diferencia

    No son muchos, pero ayudan:

    • Usa zamburiñas frescas si puedes.
    • No las sobrecargues con ingredientes.
    • Controla bien el tiempo de horno.
    • Sirve inmediatamente, no las dejes reposar demasiado.

    Son detalles pequeños, pero cambian el resultado.

    ¿Con qué acompañarlas?

    Aquí lo más habitual es servirlas como entrante. Funcionan muy bien solas.

    Pero también puedes acompañarlas con un poco de pan. De hecho, es casi obligatorio. La salsa lo pide.

    Y si quieres completar el plato, una ensalada ligera o un vino blanco fresco encajan perfectamente.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10 minutos + 10 minutos de horno
    Porciones: 2-4 raciones (como entrante)
    Información nutricional: Aproximadamente 120-180 kcal por ración
    Tipo de cocina: Española / gallega
    Tipo de comida: Entrante / marisco

    No tienen mucho secreto. Buen producto, horno y poco más. Y aun así, el resultado suele ser de los que se recuerdan.

