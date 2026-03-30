Torrijas en freidora de aire: la receta fácil, rápida y deliciosa que va a triunfar en tu casa en Semana Santa
Toma nota de esta receta en freidora de aire ideal para esta Semana Santa
Soy chef y tengo una freidora de aire: esta es la receta que recomiendo a todo el mundo con solo 3 ingredientes
Esta receta fácil, rápida y deliciosa va a triunfar en tu casa en Semana Santa, las torrijas en freidora de aire te cambiarán la vida.
Este electrodoméstico nos ha cambiado la vida, la freidora de aire, permite cocinar con menos aceite. No sólo es un ahorro ante uno de los productos más caros que tenemos a nuestra disposición. Este postre tradicional se pasa a la freidora de aire.
Fácil, rápida y deliciosa que va a triunfar en Semana Santa
Esta es la receta de torrijas en freidora de aire
La freidora de aire nos ha cambiado la vida y lo ha hecho de tal forma que podremos cocinar sin necesidad de usar aceite. Podremos crear una receta de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos. Un dulce de esos que impresionan y que puede darnos un acabado de 10 en este aprovechamiento de un pan que puede ser esencial.
Ingredientes:
Cómo prepararlas paso a paso:
- Empieza con la leche, que es la base de todo. Caliéntala en un cazo junto con el azúcar, la rama de canela y la piel de limón. AL entrar la leche a punto de hervir, retírala del fuego y deja en infusión para que se vaya templando e impregnando de los sabores.
- Mientras tanto, corta el pan en rebanadas de unos 2 o 3 centímetros. Es importante que sea un poco firme para que aguante bien al empaparse.
- Coloca las rebanadas en una fuente amplia y vierte la leche colada por encima. Déjalas unos minutos y dales la vuelta con cuidado para que absorban bien por ambos lados. Este paso es clave para que queden cremosas por dentro.
- Bate los huevos en un plato hondo. Pasa cada rebanada por el huevo, con suavidad, para que no se rompan.
- Precalienta la freidora de aire a 180 ºC durante unos minutos. Coloca las torrijas en la cesta sin amontonarlas. Pulveriza ligeramente con spray de aceite por encima. Da un tiempo de 10 minutos a 180º, y a los 5 minutos da la vuelta a las torrijas.
- Cuando estén bien doradas, retíralas y, mientras aún estén templadas, rebózalas en azúcar mezclado con canela. Ese toque final es lo que les da el acabado clásico.
- Consejos para que queden perfectas
- No llenes demasiado la cesta; es mejor hacerlas en tandas para que el aire circule correctamente. Si te gustan más doradas, puedes dejarlas un par de minutos extra, pero vigila que no se resequen.
- Si quieres reducir aún más las calorías, puedes ajustar la cantidad de azúcar o usar una alternativa apta para cocinar. También puedes añadir un poco de leche infusionada por encima antes de servir si prefieres una textura más jugosa.