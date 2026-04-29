Me regalaron una freidora de aire y cometí el error de ponerle papel de horno: ésta alternativa es más económica y limpia

En la cocina hay electrodomésticos que nos facilitan mucho la vida, entre ellos la freidora de aire, gracias a la cual podemos preparar recetas más ligeras y rápidas, reduciendo el uso de aceite y simplificando los procesos de cocción. Sin embargo, una práctica habitual como colocar papel de horno o papel de aluminio en la base puede resultar contraproducente. Aunque a primera vista parece una buena idea para facilitar la limpieza posterior, este tipo de materiales puede interferir en la circulación del aire caliente, que es precisamente el sistema que permite cocinar los alimentos de manera uniforme.

Cuando el flujo de aire se bloquea, la cocción deja de ser homogénea: algunos alimentos pueden quedar poco hechos mientras otros se cocinan en exceso. Además, existe otro riesgo importante: si el papel no está bien sujeto, puede moverse dentro de la cesta y llegar a tocar las resistencias o incluso quemarse. Estas resistencias son los elementos que generan el calor en la freidora, por lo que cualquier obstrucción o contacto con materiales inflamables puede suponer un problema de seguridad.

¡No cometas este error con la freidora de aire!

A primera vista, cubrir la cesta con papel puede parecer una solución práctica, ya que ayuda a recoger restos de grasa y suciedad de los alimentos. Sin embargo, los fabricantes advierten que esta práctica no siempre es segura ni eficiente. Marcas como Philips señalan que el papel puede interferir en el flujo de aire caliente, y, en consecuencia, los alimentos se cocinan de forma irregular, perdiendo la textura crujiente característica. Además, el papel puede desplazarse con la circulación del aire caliente y acercarse a las resistencias del aparato, lo que en algunos casos supone un riesgo de sobrecalentamiento o combustión.

Como alternativa, han ganado popularidad los recipientes de silicona, que permiten mantener la circulación del aire, reducen la suciedad y soportan altas temperaturas sin comprometer la seguridad ni el rendimiento de la freidora de aire. Para elegir una buena cesta de silicona conviene fijarse en varios aspectos básicos. Lo primero es el tamaño, que debe encajar perfectamente en la cestasin bloquear el flujo de aire. También es importante que sea de silicona alimentaria de alta calidad, resistente a temperaturas altas (al menos 220–230 °C) y sin BPA. En cuanto al diseño, debe tener perforaciones para que el aire pueda circular. Por último, conviene que sea fácil de limpiar y apta para lavavajillas.

Las mejores recetas

#ideadecena #cenasaludable #recetasfreidoradeaire #airfryer #recetasfaciles #recetasenfreidoradeaire #recetafacilyrapida ♬ sonido original – Rosa Arnau @megustacomersano 👩🏻‍🍳5 RECETAS EN FREIDORA DE AIRE, en menos de 20 minutos🎉 Si como yo eres fan de la freidora de aire, tienes que probar mis 5 recetas favoritas que se hacen en plis plas! ‼️OJO, si no tienes freidora te dejo también los tiempos para hacerlas en horno o sartén 1️⃣LASAÑA DE CALABACÍN ✔️Pon un papel en la cesta y monta la lasaña formando capas de calabacín, jamón y queso. Cubre con tomate frito y queso rallado. Lleva a la freidora 20 min a 200° ⏰En horno👉🏻35 min – 200° 2️⃣SALMON CON PATATAS Y CHERRYS ✔️Pon en la cesta el salmón, los cherrys y patatas baby cocidas (de bote), un poquito de aceite y Condimento de la Alegría. Lleva a la freidora 12 min – 190°. ⏰En horno👉🏻Cocina primero los cherrys y las patatas 30 min – 200°. Cuando falten 10 min añade el salmón. 3️⃣HUEVOS CON PATATAS Y PIMIENTOS ✔️Pon en un molde patatas baby cocidas (de bote), pimientos de Padrón, un poquito de aceite, Condimento de la Alegría y parmesano. Lleva a la freidora 10 min a 190°, después añade 2-3 huevos y cocina 2 min más. ⏰En horno👉🏻Cocina primero los pimientos y las patatas baby, 20mmin a 190°. Después añade los huevos y cocina 5 min más. 4️⃣GAMBONES CON PIMIENTOS ✔️Pon en la cesta de la freidora, cebolla, pimiento tricolor, gambones congelados, aceite y especias. Lleva a la freidora 10 min -200° ⏰En sartén👉🏻Saltea las verduras hasta que estén blanditas, después añade los gambones descongelados, saltea 2-3 min más y listo 5️⃣MERLUZA CON VERDURAS ✔️Pon un molde de cebolla en juliana con un poquito de aceite, lleva a la freidora 10 min a 200°. Añade los champiñones cocidos, pimiento asado, guisantes congelados, lomos de merluza, un poquito de caldo, aceite y Condimento de la Alegría. Cocina 5 min más y listo. ⏰En sartén 👉🏻Sofríe la cebolla hasta que esté blandita, 12-15 min aprox. Después añade los champiñones, el pimiento, los guisantes, la merluza, Condimento de la Alegría y cubre de caldo. Cocina con tapa 8 min. ¿Quién se anima a hacerlas? Están buenísimas 😋 #megustacomersano

La primera es una lasaña de calabacín, montada en capas con jamón, queso, tomate frito y queso rallado, cocinada durante 20 minutos a 200°. La segunda combina salmón con patatas baby y tomates cherry, aderezados con aceite y especias, lista en 12 minutos a 190°. La tercera incluye huevos con patatas y pimientos de Padrón, finalizados en 12 minutos. La cuarta receta son gambones con verduras salteadas a 200° en 10 minutos. La quinta es merluza con verduras y caldo, cocinada en 15 minutos.