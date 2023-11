Esta refrescante receta de smoothie bol de piña colada es una auténtica explosión de sabores y, adicionalmente, nos proporciona muchos nutrientes que son sumamente beneficiosos para nuestro organismo. ¿Lo mejor? Es muy fácil de preparar y podrás hacer esta refrescante bebida en muy pocos minutos, por lo que es perfecta para compartir con nuestros amigos y familia en cualquier momento u ocasión.

La piña, principal protagonista de esta receta, además de su sabor dulce y jugoso, es una fruta cuyo consumo se traduce en múltiples beneficios para la salud. Por un lado, es una fruta rica en vitamina C, por lo que su consumo contribuye, entre otras cosas, al fortalecimiento del sistema inmunológico, gracias a lo cual podemos prevenir la aparición de muchas enfermedades crónicas y padecimientos en general. Adicionalmente, la piña contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión, por lo que es un gran aliado para reducir la inflamación. Finalmente, también tiene un alto contenido de fibra, lo que favorece la salud digestiva y ayuda a mantener un peso saludable.

Ingredientes:

1 taza de piña fresca, cortada en trozos

1 plátano congelado

½ taza de leche de coco

½ taza de yogur griego natural

1 cucharada de miel (opcional

Toppings a elección: rodajas de piña, coco rallado, granola, semillas de chía.

Cómo preparar esta refrescante receta de smoothie bol de piña colada:

Agregar al vaso de una licuadora los trozos previamente cortados de la piña, la leche de coco, el yogur griego y el plátano congelado. Procede a mezclar y triturar bien estos ingredientes a alta velocidad hasta obtener una textura suave, cremosa y homogénea. Es importante este proceso para que se integren a la perfección. Logrado el punto anterior, prueba la mezcla y agrega miel si deseas un toque de dulzura adicional. La cantidad de miel a agregar dependerá de tus preferencias, pero te recomendamos probar, poco a poco, integrar, probar y de ser necesario agregar un poco más. Vierte el smoothie en un vaso grande y decora con el topping de tu preferencia. En este caso, puedes agregar rodajas de piña fresca, coco rallado, granola o semillas de chía para aumentar, aún más, el sabor de esta deliciosa bebida. Puedes servir tu smoothie saludable templado, recién batido, o con un punto muy fresco, dejándolo unas horas en la nevera.

Este smoothie refrescante de piña no solo te refrescará, sino que también te proporcionará una dosis saludable de nutrientes para empezar tu día con energía y vitalidad. Es una opción deliciosa, saludable y muy fácil de preparar que no te llevará más de 10 minutos tenerla lista. Es, además, una opción perfecta para compartir con amigos y familia en cualquier momento u ocasión. Si no te gusta mucho la piña, puedes usar esta receta con otras frutas.