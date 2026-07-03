Las mejores recetas de rodaballo: 10 formas fáciles y deliciosas de cocinar este pescado
Descubre las mejores recetas de rodaballo al horno, a la plancha, a la gallega y en salsa. Ideas fáciles para cocinar este pescado blanco de forma perfecta.
Rodaballo a la gallega
Rodaballo a la plancha
Rodaballo en salsa de almendras
El rodaballo es un pescado blanco con una carne sutil, muy apreciada en la cocina profesional. Es versátil y se adapta a diferentes recetas, con todo tipo de técnicas de cocinado. El rodaballo al horno es una exquisitez, pero hay otras varias recetas de rodaballo. Si quieres saber cómo cocinar rodaballo no te pierdas lo que viene a continuación. No te pierdas otras recetas, como esta de salsa marinera con rodaballo.
¿Por qué el rodaballo es uno de los mejores pescados para cocinar?
Su carne es jugosa, compacta, magra sin espinas. Admite preparaciones al horno, a la plancha, al vapor o a la brasa sin perder su textura.
Cómo elegir un buen rodaballo
Elige ejemplares con ojos brillantes, piel húmeda y olor suave a mar. Si compras lomos, comprueba que la carne sea firme y tenga un color uniforme.
Las mejores recetas de rodaballo
Rodaballo al horno con patatas
Elige un buen vino blanco y una base de patatas para tu rodaballo al horno.
Rodaballo a la plancha
Ideal cuando buscas una comida ligera y rápida. Basta con cocinarlo unos minutos por cada lado y terminar con aceite de oliva y perejil.
Rodaballo a la gallega
Se sirve con patatas cocidas y una ajada elaborada con ajo, pimentón y aceite de oliva. Una receta sencilla y muy sabrosa.
Rodaballo al horno estilo Arguiñano
Si te gusta la comida vasca, no te pierdas el rodaballo a la donostiarra.
Rodaballo en salsa verde
Una salsa elaborada con ajo, perejil y caldo de pescado que mantiene la jugosidad del rodaballo y realza su sabor.
Rodaballo al vino blanco
El vino blanco aporta un aroma delicado y crea una salsa ligera perfecta para acompañar con patatas o arroz.
Rodaballo a la brasa
Muy popular en la cocina vasca. Se cocina sobre brasas suaves para conseguir una piel crujiente y una carne muy jugosa.
Rodaballo con verduras al horno
Una opción saludable en la que el pescado se hornea junto a calabacín, cebolla, tomate o pimientos, absorbiendo todos sus aromas.
Rodaballo al papillote
El papillote conserva toda la humedad del pescado y permite cocinarlo con verduras y hierbas aromáticas sin añadir apenas grasa.
Rodaballo al vapor
Una preparación ligera que mantiene intacto el sabor del pescado. Resulta perfecta para dietas saludables.
Con qué acompañar el rodaballo
Patatas panaderas
La guarnición clásica para cualquier receta al horno.
Verduras asadas
Calabacín, espárragos, zanahoria o pimientos combinan perfectamente con su sabor.
Ensalada
Una ensalada fresca aporta contraste y ligereza.
Arroz blanco
Ideal para aprovechar las salsas del pescado sin restarle protagonismo.
Salsa bilbaína
Preparada con ajo, aceite, guindilla y vinagre, aporta un toque tradicional muy sabroso.
Preguntas frecuentes sobre las recetas de rodaballo
¿Cuál es la mejor receta de rodaballo?
El rodaballo al horno con patatas sigue siendo la receta más popular por su sencillez y resultado.
¿Es mejor cocinarlo entero o en lomos?
Entero conserva mejor la jugosidad, mientras que los lomos son más cómodos y rápidos de cocinar.
¿Cuánto tiempo necesita el rodaballo en el horno?
Entre 20 y 25 minutos a 180-200 °C, según su tamaño.
¿Cómo evitar que quede seco?
Controlando el tiempo de cocción y añadiendo un poco de caldo, vino blanco o aceite de oliva.
¿Qué guarnición combina mejor?
Las patatas panaderas y las verduras asadas son dos de las mejores opciones.
¿Se puede congelar?
Sí, preferiblemente limpio y envasado correctamente para conservar su calidad.
¿Cómo saber si está bien cocinado?
La carne debe separarse fácilmente de la espina y presentar un color blanco opaco.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Tiempo de cocción: 20-25 minutos.
Porciones: 4 personas.
Información nutricional: unas 230 kcal por ración (según la receta y la guarnición).
Tipo de cocina: Española y mediterránea.
Tipo de comida: Plato principal de pescado.