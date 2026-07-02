El rodaballo a la plancha con patatas es una receta que no falta en muchas zonas costeras de España. No obstante, se sabe que su pesca inició en las costas del Reino Unido. Siendo más precisos, fueron los pescadores escoceses los que mostraron mayor interés en esta especie en particular. La actividad pesquera y comercio de esta especie no es tan antigua y de hecho inició en la década de los 70’s. El éxito del producto motivó su reproducción controlada en países como España y Francia. Posteriormente, los países nórdicos también desarrollaron su producción y venta a partir de los años noventa y el nuevo milenio. En Galicia existe cierta tradición de consumo y es en donde quizás se le ha aprovechado más siendo un elemento gastronómico de peso. Se trata de un pescado muy apreciado, y la receta de rodaballo a la plancha lo deja muy jugoso.

En la práctica, este es un alimento que requiere de muy pocos complementos y aditivos para lograr buenos resultados. Una de las recetas más populares que se preparan con rodaballos en Galicia es precisamente esta versión a la plancha y con patatas. Comerlo es un lujo para muchos porque además suele ser algo escaso.

Propiedades y beneficios del rodaballo

El rodaballo es considerado uno de los peces más saludables para el consumo humano. Al igual que otras especies, esta ofrece un excelente aporte de minerales como el potasio, el fósforo, yodo, sodio y otros. No obstante, la diferencia entre esta y otras propuestas radica en su bajo contenido en mercurio. Añadido a esto, su proteína es de muy buena calidad a pesar de ser un alimento muy bajo en calorías. De toda su composición, al menos un 16% consta de proteínas, entregando apenas 90 kilocalorías por cada 100 gramos.

Gracias a su aporte vitamínico, este pescado puede saciar más allá de su muy bajo nivel de grasas. En cuanto al resto, los rodaballos entregan todos los beneficios propios de la carne marina: OMEGA 3, grasas saludables, muchos componentes del grupo B y otras sustancias positivas para el metabolismo y el sistema inmunológico.

Ingredientes para hacer rodaballo a la plancha

Un rodaballo (cuatro lomos)

4 patatas cocidas o panaderas

100 gramos de margarina o mantequilla

Una cucharada de tomillo

Sal

Un chorro de aceite de oliva

Otras hierbas aromáticas

Cómo hacer rodaballo a la plancha paso a paso

Cortar los bordes del rodaballo con ayuda de una tijera de cocina. Limpiar las tripas y la cabeza al rodaballo para luego extraer del pescado los filetes. Si no se desea realizar esta labor, lo mejor es pedirle al pescadero que lo haga. Lavar las patatas haciendo pequeñas incisiones para facilitar la cocción. Cocinar las patatas en el horno microondas durante unos ocho minutos aproximadamente. Sacar las patatas del horno microondas, pelarlas y cortar en dados de tamaño intermedio. Calentar una sartén y calentar una cucharada de margarina o mantequilla. Rehogar las patatas en la sartén y apagar la llama una vez que se haya absorbido toda la margarina. Añadir sal y un poco de tomillo. Colocar los lomos de rodaballo en la plancha con un poco de aceite de oliva. Añadir un poco de sal y cocinar durante unos cinco minutos por cada lado.

Hay que darle la vuelta con cuidado con una espátula, para evitar que se rompa.

La preparación de la receta de rodaballo a la plancha con patatas es realmente fácil y no requiere de muchos cuidados. Realmente, lo más importante es evitar que la carne se queme debido a una sobre cocción. Un momento clave al momento de cocinar esta carne, es verificar cuando el pescado se marca o dora. Es allí en donde el cocinero debe abrir los ojos y controlar el tiempo que pasa cada lomo al fuego… ¡Presta atención!

Tiempo de cocción del rodaballo a la plancha

El tiempo depende principalmente del grosor de la pieza. Un rodaballo en filetes suele necesitar entre tres y cinco minutos por cada lado. Si se trata de una porción más gruesa, es posible que requiera uno o dos minutos adicionales.

Lo importante es no darle vueltas constantemente. Colocarlo sobre la plancha caliente y dejar que se cocine sin moverlo permite que se forme una ligera costra dorada que conserva mejor los jugos en el interior.

Cómo saber si el rodaballo está en su punto

La carne cambia de aspecto conforme se cocina. Cuando pasa de un tono translúcido a un color blanco uniforme y empieza a separarse fácilmente en las lascas características del pescado, normalmente está listo para servir.

También ayuda presionar suavemente con una espátula. Si ofrece una ligera firmeza sin resultar seco, el punto suele ser el adecuado.

Trucos para que el rodaballo no se pegue a la plancha

Una plancha bien caliente marca la diferencia. Si el pescado entra en contacto con una superficie todavía fría, es mucho más fácil que termine pegándose.

Secar ligeramente el rodaballo con papel de cocina antes de cocinarlo también ayuda. Después basta con untar la plancha con una fina capa de aceite de oliva, sin excederse, y evitar mover el pescado antes de que se haya sellado correctamente.

Con qué acompañar el rodaballo a la plancha

Patatas panaderas

Las patatas cocinadas lentamente con cebolla son una de las guarniciones más tradicionales y combinan muy bien con el sabor suave del rodaballo.

Patatas cocidas

Una opción sencilla que permite disfrutar plenamente del pescado sin añadir sabores demasiado intensos.

Verduras a la plancha

Calabacín, espárragos, berenjena o pimientos.

Cómo conservar y recalentar el rodaballo

Si sobra pescado, conviene guardarlo en un recipiente hermético una vez se haya enfriado. En el frigorífico estará bien durante uno o dos días.

Para recalentarlo, es mejor en la sartén a fuego moderado que en el microondas.

Errores frecuentes al cocinar rodaballo a la plancha

Uno de los errores más habituales consiste en cocinarlo demasiado tiempo. El rodaballo tiene una carne firme, pero puede secarse rápidamente si se prolonga la cocción.

También conviene evitar una plancha poco caliente o darle la vuelta varias veces. Ambos detalles dificultan un buen sellado y afectan tanto a la textura como a la presentación.

Preguntas frecuentes sobre el rodaballo a la plancha

¿Cuánto tiempo necesita el rodaballo a la plancha?

Normalmente entre tres y cinco minutos por cada lado, dependiendo del grosor.

¿Hay que cocinarlo con piel o sin piel?

Es mejor con piel, ya que ayuda a mantener la carne más jugosa.

¿Cómo evitar que se pegue?

Calentando bien la plancha, secando el pescado y utilizando una fina capa de aceite.

¿Qué temperatura debe tener la plancha?

Debe estar bien caliente antes de colocar el rodaballo para conseguir un buen sellado.

¿Se puede hacer al horno?

Sí. Es una alternativa muy utilizada para piezas enteras y permite una cocción uniforme.

¿Qué guarnición le va mejor?

Las patatas, las verduras a la plancha y una ensalada fresca son algunas de las opciones más habituales.

La receta de rodaballo a la plancha con patatas no decepciona a nadie a pesar de tener pocos ingredientes. La receta se elabora en tiempo record y a todos tus familiares les encantará… ¡A cocinar!

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: Aproximadamente 280 kcal por ración

Tipo de cocina: Cocina mediterránea / Cocina española

Tipo de comida: Plato principal de pescado