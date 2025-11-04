Rodaballo al horno Arguiñano: receta elegante para ocasiones especiales

El rodaballo es un pescado que convierte cualquier comida en un pequeño festín. Su carne blanca, tierna y con ese sabor marino tan delicado hace que no necesite grandes complicaciones para brillar. En manos de Karlos Arguiñano, este clásico del mar se transforma en un plato fácil, sabroso y con ese toque familiar que caracteriza su cocina. Una receta perfecta para sorprender en una comida especial, pero tan sencilla que cualquiera puede prepararla en casa sin miedo al resultado.

Ingredientes principales

1 rodaballo fresco de unos 1,5 kg (limpio y sin vísceras)

2 patatas grandes

1 cebolla dulce

1 pimiento verde

1 tomate maduro

3 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

1 rodaja de limón (opcional para decorar)

El toque especial de Arguiñano: una salsa muy sencilla de ajo, vino blanco y perejil que se vierte sobre el pescado antes de hornearlo. No solo le da un aroma delicioso, sino que mantiene la carne jugosa y realza su sabor natural.

Preparación paso a paso

Preparar la base de verduras. Pela las patatas y córtalas en rodajas finas. Corta la cebolla y el pimiento en tiras. En una sartén grande, pon un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el pimiento durante unos minutos. Añade las patatas, sazona con sal y cocina todo a fuego medio hasta que estén doradas pero no blandas del todo. Montar la bandeja. Extiende las patatas, la cebolla y el pimiento en el fondo de una fuente para horno. Coloca encima el tomate cortado en rodajas. Esta capa servirá para que el pescado se cocine sobre una base jugosa y llena de sabor. Preparar el rodaballo. Limpia bien el pescado, sécalo con papel de cocina y colócalo sobre las verduras con la piel hacia abajo. Añade sal y pimienta al gusto. Hacer la salsa. En una sartén pequeña, pon un chorrito de aceite de oliva y dora los ajos picados sin que se quemen. Vierte el vino blanco, deja que hierva un par de minutos para que se evapore el alcohol, y añade el perejil fresco picado. Luego, reparte la salsa por encima del pescado. Hornear. Precalienta el horno a 190 °C y hornea el rodaballo durante unos 25-30 minutos, según su tamaño. A mitad de cocción, riega el pescado con el jugo que se forma en la bandeja para mantenerlo tierno y brillante. Servir. Retira del horno, decora con una rodaja de limón y un poco de perejil. Sirve caliente con las verduras asadas como guarnición.

Consejos del chef

Si te apetece un toque más festivo, añade unas almejas o gambas peladas en los últimos cinco minutos de horneado.

Elige un vino blanco seco o un txakolí para cocinar y acompañar este plato.

para cocinar y acompañar este plato. No olvides tener pan a mano: la salsa del fondo está para mojar sin culpa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos aproximadamente.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional (aproximada): 480 calorías por ración (unas 1.900 kcal en total). Rico en proteínas, bajo en carbohidratos y con grasas saludables del aceite de oliva.

Tipo de cocina: Española / Mediterránea.

Tipo de comida: Plato principal.

Una receta elegante y con alma casera

El rodaballo al horno de Karlos Arguiñano es la prueba de que la buena cocina no necesita complicaciones. Con ingredientes frescos, un poco de mimo y un horno, se consigue un plato digno de los mejores restaurantes. Es ideal para ocasiones especiales, pero también para esos días en los que simplemente apetece comer bien.