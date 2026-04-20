Recetas con clara de huevo saludables y fáciles para aprovecharlas al máximo
La clara de huevo que nos sobra en muchas elaboraciones tiene salida fácil en muchas otras ideas. Toma nota.
Claras a punto de nieve Thermomix
Mayonesa con clara
Flan de claras
A todos nos ha pasado: haces una receta y te sobran claras de huevo. Y ahí se quedan, en la nevera, esperando… hasta que te olvidas. Pero lo cierto es que las claras dan mucho juego. Son ligeras, ricas en proteína y bastante versátiles.
Si quieres aprovecharlas de verdad, hay varias recetas saludables y fáciles que puedes preparar sin complicarte. Algunas incluso sorprenden.
Tortilla de claras con verduras
Es la opción más rápida y probablemente la más práctica. Ideal para cenas ligeras o desayunos proteicos.
Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 120 kcal
Tipo de cocina: Saludable / fitness
Tipo de comida: Desayuno / cena ligera
Solo tienes que batir las claras y añadir verduras al gusto: espinacas, champiñones, tomate… lo que tengas. A la sartén y listo.
Queda una tortilla ligera, saciante y muy fácil de hacer. Perfecta si buscas algo rápido.
Bizcocho de claras (esponjoso y ligero)
Aquí ya subimos un poco el nivel, pero sin complicarlo demasiado. El bizcocho de claras es una forma genial de aprovechar varias de golpe.
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 6
Información nutricional: 150 kcal por ración
Tipo de cocina: Repostería saludable
Tipo de comida: Postre / desayuno
La clave está en montar bien las claras para conseguir esa textura esponjosa. Luego se mezclan con harina y algún endulzante.
Si quieres seguir una receta paso a paso, este bizcocho de claras es una opción muy práctica y fácil de adaptar.
Pan nube (sin harina)
El famoso pan nube, o “cloud bread”, se ha hecho bastante popular en los últimos años. Y tiene sentido. Es ligero, sin harina y muy fácil de preparar.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 90 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable / baja en carbohidratos
Tipo de comida: Acompañamiento / snack
Se hace básicamente con claras montadas y algún ingrediente más para dar consistencia. Luego se hornea unos minutos y listo.
Si quieres ver cómo hacerlo paso a paso, aquí tienes la receta de pan nube, que es bastante sencilla.
Claras revueltas con pavo o pollo
Otra opción rápida y muy útil si buscas algo más completo. Añadir proteína como pavo o pollo hace que el plato sea más saciante.
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 200 kcal
Tipo de cocina: Fitness / casera
Tipo de comida: Comida ligera / cena
Simplemente salteas la carne y añades las claras. Remueves hasta que cuajen y listo.
Merengue ligero (dulce y sin complicaciones)
Si te apetece algo dulce, el merengue es una buena forma de aprovechar claras. No tiene grasa y es más ligero de lo que parece.
Tiempo de preparación: 60 minutos
Porciones: 6
Información nutricional: 100 kcal por ración
Tipo de cocina: Repostería
Tipo de comida: Postre
Solo necesitas claras y azúcar. Se montan y se hornean a baja temperatura. Quedan crujientes por fuera y algo blandas por dentro. Eso sí, hay que tener paciencia con el horno.
Si quieres más ideas, puedes explorar otras recetas con claras que amplían aún más las opciones.
Al final, se trata de sacarles partido sin complicarse demasiado. Y viendo lo que puedes hacer con ellas, merece la pena.