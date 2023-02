Esta receta de pomelo gratinado especiado es una forma interesante y deliciosa de comer esta fruta, más consumida en zumo o como parte de un desayuno saludable. En este caso, el pomelo es parte de un postre, que además lleva, entre otros ingredientes, azúcar moreno, canela, jengibre y cualquier otra especia utilizable en dulces que se quiera agregar, como cardamomo y azafrán, entre otras. Es una preparación que se tiene lista en menos de treinta minutos, por lo que también puede ser parte de una merienda improvisada, o de un postre de último minuto.

El pomelo o toronja (Citrus x paradisi) es un híbrido que pudo haberse originado de forma espontánea al cruzarse una naranja dulce (Citrus x sinensi), con una pampelmusa (Citrus grandis), en una plantación del Caribe, entre los siglos XVII y XVIII. Este maravilloso accidente habría ocurrido en Barbados, y habría sido un conde francés, Odette Philippe, quien lo llevó a Florida desde las Bahamas. En Estados Unidos comenzó a popularizarse su cultivo, aunque actualmente sea China el mayor productor mundial, seguido por Vietnam.

Se considera ideal para la pérdida de peso, bueno para el corazón, es rico en vitamina C y a antioxidantes, bueno para la visión y recomendado también para las articulaciones. Sin embargo, tiene algunas contraindicaciones: no es aconsejable para personas que sufren de reflujo gastroesofágico, para quienes tienen problemas renales y, además, su consumo puede bloquear y alterar la acción de algunos fármacos, como los psicotrópicos, algunos inmunosupresores y estatinas, entre otros. Su consumo excesivo puede producir una baja en la presión arterial, lo que puede ser bueno para los hipertensos, pero no tanto para aquellos que tienen presión baja, y que podrían sentirse somnolientos y fatigados.

Ingredientes:

4 pomelos rojos

Canela en polvo

Clavos de olor

Jengibre en polvo

40 gramos de azúcar moreno

15 gramos de mantequilla

Cómo preparar la receta de pomelo gratinado especiado:

Precalentar el gratinador en 250°. Lavar y secar bien los pomelos. Cortar por la mitad cada pomelo, y con un cuchillo hacer pequeños cortes en la pulpa, para facilitar la absorción de las especias. Colocar las mitades en una bandeja, pincelar cada una con mantequilla, colocar en cada una dos o tres clavos de olor y espolvorear con la canela, el jengibre y el azúcar moreno. Introducir la bandeja en el gratinador durante 10 minutos y retirar cuando comience a borbotear y las mitades se hayan oscurecido.

Prepara esta receta de pomelo gratinado especiado, y sirve dos mitades a cada comensal, que disfrutará este sencillo y original postre de invierno.