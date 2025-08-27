Recetas de la abuela

Receta de garbanzos tradicional Arguiñano: de cuchara y con sabor casero

Guiso de garbanzos
Receta de garbanzos tradicional.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Receta de garbanzos tradicional de Arguiñano, un plato de cuchara lleno de sabor, nutritivo y casero.

Guiso de garbanzos al estilo griego

Garbanzos a la riojana

Potaje de garbanzos tradicional

Hay platos que saben a hogar, y los garbanzos guisados son uno de ellos. Nada como un buen puchero humeante para espantar el frío y llenar la casa de aromas que invitan a sentarse a la mesa. Esta receta, inspirada en el estilo de Arguiñano, no busca complicaciones: solo ingredientes sencillos, paciencia y ese cariño que convierte un guiso corriente en un recuerdo imborrable.

Ingredientes (para 4 platos bien servidos)

  • 400 g de garbanzos secos (remojados la noche anterior).
  • 200 g de chorizo de guiso.
  • 150 g de panceta o tocino.
  • 2 zanahorias medianas.
  • 1 cebolla grande.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 hoja de laurel.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Agua suficiente para cubrirlos (aprox. 1,5 litros).

    • Preparación

    1. La víspera: pon los garbanzos en remojo con agua fría y una pizca de sal. Al día siguiente estarán gorditos y listos para cocinar.
    2. El sofrito, la base de todo guiso: en una olla grande, calienta el aceite y añade la cebolla bien picada junto con los ajos. Cuando empiecen a dorar, suma las zanahorias en rodajas. Ese olor a verduras pochadas es el primer aviso de que el guiso va en camino.
    3. El sabor del embutido: incorpora el chorizo en rodajas y la panceta en trozos. Deja que se frían un par de minutos, lo justo para que suelten grasa y perfume.
    4. El pimentón, rápido y sin miedo: espolvorea la cucharadita de pimentón, remueve enseguida y añade los garbanzos escurridos. Un toque de agua caliente y ya empieza la magia.
    5. Cocer sin prisas: cubre bien los garbanzos, añade la hoja de laurel, sal y pimienta, y deja que hiervan a fuego lento. Necesitarán unas dos horas, aunque en olla a presión con 40 minutos basta. La clave es no apurarse: un buen guiso siempre agradece la paciencia.
    6. Últimos retoques: cuando los garbanzos estén tiernos, prueba el caldo. Ajusta de sal y sirve humeante. Un buen pan al lado es casi obligatorio.Garbanzos y espinacas

    Trucos de casa

    • Si te gusta el caldo más espeso, aplasta un puñado de garbanzos con un poco del caldo y reincorpóralo.
    • Con un hueso de jamón o un poco de morcilla el guiso gana aún más sabor.
    • Y si lo preparas de un día para otro… mejor todavía. Los garbanzos siempre saben más ricos reposados.

    Calorías aproximadas

    Garbanzos secos (400 g): 1.300 kcal

    Chorizo (200 g): 800 kcal

    Panceta (150 g): 600 kcal

    Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

    Verduras (zanahoria, cebolla, ajo): 150 kcal

    Especias y laurel: 10 kcal

    👉 Total: unas 3.130 kcal por la receta completa.
    Dividido en 4 platos, cada ración aporta alrededor de 780 kcal.

    Cierre

    Este guiso de garbanzos es puro sabor casero: sencillo, reconfortante y lleno de recuerdos. De cuchara, calentito y con pan para mojar, es uno de esos platos que no fallan y que siempre invitan a repetir.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas