Receta de garbanzos tradicional Arguiñano: de cuchara y con sabor casero

Hay platos que saben a hogar, y los garbanzos guisados son uno de ellos. Nada como un buen puchero humeante para espantar el frío y llenar la casa de aromas que invitan a sentarse a la mesa. Esta receta, inspirada en el estilo de Arguiñano, no busca complicaciones: solo ingredientes sencillos, paciencia y ese cariño que convierte un guiso corriente en un recuerdo imborrable.

Ingredientes (para 4 platos bien servidos)

400 g de garbanzos secos (remojados la noche anterior).

200 g de chorizo de guiso.

150 g de panceta o tocino.

2 zanahorias medianas.

1 cebolla grande.

2 dientes de ajo.

1 hoja de laurel.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Sal y pimienta al gusto.

Agua suficiente para cubrirlos (aprox. 1,5 litros).

Preparación

La víspera: pon los garbanzos en remojo con agua fría y una pizca de sal. Al día siguiente estarán gorditos y listos para cocinar. El sofrito, la base de todo guiso: en una olla grande, calienta el aceite y añade la cebolla bien picada junto con los ajos. Cuando empiecen a dorar, suma las zanahorias en rodajas. Ese olor a verduras pochadas es el primer aviso de que el guiso va en camino. El sabor del embutido: incorpora el chorizo en rodajas y la panceta en trozos. Deja que se frían un par de minutos, lo justo para que suelten grasa y perfume. El pimentón, rápido y sin miedo: espolvorea la cucharadita de pimentón, remueve enseguida y añade los garbanzos escurridos. Un toque de agua caliente y ya empieza la magia. Cocer sin prisas: cubre bien los garbanzos, añade la hoja de laurel, sal y pimienta, y deja que hiervan a fuego lento. Necesitarán unas dos horas, aunque en olla a presión con 40 minutos basta. La clave es no apurarse: un buen guiso siempre agradece la paciencia. Últimos retoques: cuando los garbanzos estén tiernos, prueba el caldo. Ajusta de sal y sirve humeante. Un buen pan al lado es casi obligatorio.

Trucos de casa

Si te gusta el caldo más espeso , aplasta un puñado de garbanzos con un poco del caldo y reincorpóralo.

, aplasta un puñado de garbanzos con un poco del caldo y reincorpóralo. Con un hueso de jamón o un poco de morcilla el guiso gana aún más sabor.

el guiso gana aún más sabor. Y si lo preparas de un día para otro… mejor todavía. Los garbanzos siempre saben más ricos reposados.

Calorías aproximadas

Garbanzos secos (400 g): 1.300 kcal

Chorizo (200 g): 800 kcal

Panceta (150 g): 600 kcal

Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

Verduras (zanahoria, cebolla, ajo): 150 kcal

Especias y laurel: 10 kcal

👉 Total: unas 3.130 kcal por la receta completa.

Dividido en 4 platos, cada ración aporta alrededor de 780 kcal.

Cierre

Este guiso de garbanzos es puro sabor casero: sencillo, reconfortante y lleno de recuerdos. De cuchara, calentito y con pan para mojar, es uno de esos platos que no fallan y que siempre invitan a repetir.