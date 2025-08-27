Receta de garbanzos tradicional Arguiñano: de cuchara y con sabor casero
Receta de garbanzos tradicional de Arguiñano, un plato de cuchara lleno de sabor, nutritivo y casero.
Hay platos que saben a hogar, y los garbanzos guisados son uno de ellos. Nada como un buen puchero humeante para espantar el frío y llenar la casa de aromas que invitan a sentarse a la mesa. Esta receta, inspirada en el estilo de Arguiñano, no busca complicaciones: solo ingredientes sencillos, paciencia y ese cariño que convierte un guiso corriente en un recuerdo imborrable.
Ingredientes (para 4 platos bien servidos)
Preparación
- La víspera: pon los garbanzos en remojo con agua fría y una pizca de sal. Al día siguiente estarán gorditos y listos para cocinar.
- El sofrito, la base de todo guiso: en una olla grande, calienta el aceite y añade la cebolla bien picada junto con los ajos. Cuando empiecen a dorar, suma las zanahorias en rodajas. Ese olor a verduras pochadas es el primer aviso de que el guiso va en camino.
- El sabor del embutido: incorpora el chorizo en rodajas y la panceta en trozos. Deja que se frían un par de minutos, lo justo para que suelten grasa y perfume.
- El pimentón, rápido y sin miedo: espolvorea la cucharadita de pimentón, remueve enseguida y añade los garbanzos escurridos. Un toque de agua caliente y ya empieza la magia.
- Cocer sin prisas: cubre bien los garbanzos, añade la hoja de laurel, sal y pimienta, y deja que hiervan a fuego lento. Necesitarán unas dos horas, aunque en olla a presión con 40 minutos basta. La clave es no apurarse: un buen guiso siempre agradece la paciencia.
- Últimos retoques: cuando los garbanzos estén tiernos, prueba el caldo. Ajusta de sal y sirve humeante. Un buen pan al lado es casi obligatorio.
Trucos de casa
- Si te gusta el caldo más espeso, aplasta un puñado de garbanzos con un poco del caldo y reincorpóralo.
- Con un hueso de jamón o un poco de morcilla el guiso gana aún más sabor.
- Y si lo preparas de un día para otro… mejor todavía. Los garbanzos siempre saben más ricos reposados.
Calorías aproximadas
Garbanzos secos (400 g): 1.300 kcal
Chorizo (200 g): 800 kcal
Panceta (150 g): 600 kcal
Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal
Verduras (zanahoria, cebolla, ajo): 150 kcal
Especias y laurel: 10 kcal
👉 Total: unas 3.130 kcal por la receta completa.
Dividido en 4 platos, cada ración aporta alrededor de 780 kcal.
Cierre
Este guiso de garbanzos es puro sabor casero: sencillo, reconfortante y lleno de recuerdos. De cuchara, calentito y con pan para mojar, es uno de esos platos que no fallan y que siempre invitan a repetir.