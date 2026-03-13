Bacalao a la mallorquina: receta tradicional con verduras

El bacalao a la mallorquina es uno de los platos celebres de la gastronomía mallorquina. Este pescado se convertirá en la base principal de un primer plato de lujo que será el encargado de llegar a nuestra mesa para vestirla de sabor. El bacalao es un pescado blanco muy recomendable, se cocina con mucha facilidad y además es fácil de comer, casi no contiene espinas. Acompañaremos esta delicia con unas verduras de excepción que serán el fondo perfecto de sabores. Toma nota de una saludable y sencilla receta tradicional, este bacalao a la mallorquina te trasladas a unas islas paradisíacas llenas de sabor.

La importancia de desalar

Antes de empezar a cocinar, hay algo importante que conviene tener en cuenta. Muchas veces el bacalao se vende en salazón, por lo que primero hay que quitarle el exceso de sal. Si nunca lo has hecho, te dejamos aquí cómo desalar bacalao correctamente. Normalmente el pescado se deja en agua fría durante varias horas o incluso un par de días, cambiando el agua varias veces.

Mucha gente ha oído hablar del famoso bacalao noruego y se pregunta qué es el bacalao skrei. Se trata de una variedad muy valorada porque tiene una carne más firme y un sabor muy limpio. Es perfecto para recetas donde el pescado tiene todo el protagonismo, como ocurre con el bacalao a la mallorquina.

Una receta muy típica del Mediterráneo

El bacalao a la mallorquina representa bastante bien el estilo de la cocina mediterránea. Se trata de platos sencillos, con ingredientes frescos y donde el aceite de oliva tiene un papel importante.

Además, el bacalao es un pescado que se utiliza muchísimo en la gastronomía española. Existen muchas recetas tradicionales en diferentes regiones.

Por ejemplo, una de las más conocidas es la receta de bacalao a la gallega, donde el pescado se sirve con patatas cocidas, aceite de oliva y pimentón. Aunque es una receta diferente, demuestra lo versátil que puede ser el bacalao en la cocina.

Ingredientes:

4 trozos de bacalao

250 gr de espinacas

300 gr de acelgas

100 gr de coliflor

4 cucharadas de tomate frito

4 puerros

6 patatas

2 cebollas

4 tomates

Piñones

Pasas

1 trozo de sobrasada

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar un bacalao a la mallorquina

Empezaremos esta receta de pescado preparando la base de verduras. Convertiremos un bacalao convencional en un plato completo gracias a una serie de ingredientes naturales y saludables. En una fuente para horno colocaremos un poco de aceite de oliva. Pelaremos y trocearemos las cebollas en rodajas, las dispondremos en el fondo. Repetiremos la operación con las patatas, las cortaremos en láminas lo más finas posibles. Salpimentamos estos dos ingredientes y los ponemos al horno a 180º unos 20 minutos. En un bol le añadiremos el resto de las verduras, las acelgas, las espinacas, un poco de coliflor, los puerros y los tomates. Incorporamos los piñones y las pasas, hacemos una mezcla de todo. Para que quede más uniforme podemos picar todos los ingredientes hasta obtener una especie de masa compacta. Aunque siempre será mejor que se note un poco el fondo de este plato tradicional. Salpimentaremos al gusto esta mezcla. Cuando estén las patatas y la cebolla cocida, colocamos encima la mezcla de verduras. Encima de estas bases añadiremos el bacalao. Puede ser congelado o desalado, el bacalao ofrece muchas opciones de conservación que nos permiten llevar a la mesa un plato que destaca en muchos aspectos. Para coronar esta receta y tener muy clara su procedencia le colocaremos una cantidad generosa de sobrasada. La combinación de este embutido con el resto de los ingredientes y el pescado es maravillosa, al calentarse caerá como una deliciosa salsa llena de sabor. Tapamos con papel de albal para que no queme de encima nada. Hornearemos a 180º unos 25 minutos. Quitaremos el papel de aluminio para dejar ver un pescado blanco cocinado a la perfección.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 380 calorías por ración

Tipo de cocina: cocina mediterránea / cocina española

Tipo de comida: plato principal de pescado