Postres con 3 ingredientes sin horno: recetas fáciles, rápidas y sin complicaciones

Postres fáciles para impresionar

Postres fáciles sin horno

Postres ligeros para disfrutar sin engordar

Hay días en los que apetece algo dulce, pero sin complicarse. Ni horno, ni listas eternas de ingredientes, ni recetas que ocupan toda la tarde. Algo rápido, fácil… y que salga bien a la primera. Ahí es donde entran los postres con 3 ingredientes sin horno. Son prácticos, resultones y, en muchos casos, sorprendentemente ricos. Perfectos para improvisar o para cuando no quieres ensuciar media cocina.

Aquí tienes varias ideas reales, fáciles de preparar y que funcionan de verdad.

Mousse de chocolate rápida

Este es un clásico que nunca falla. Solo necesitas chocolate, nata para montar y un poco de azúcar (opcional, según el chocolate que uses).

La textura queda suave, cremosa y bastante ligera.

Cómo hacerlo:

Derrite el chocolate al baño maría o en microondas. Mientras tanto, monta la nata. Cuando el chocolate esté templado, mézclalo poco a poco con la nata montada, con movimientos suaves para no perder aire. Lleva a la nevera y deja enfriar.Postres thermomix sin horno

Tiempo de preparación: 15 minutos + enfriado
Porciones: 4
Información nutricional: 300 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre

Helado de plátano y chocolate

Este postre es tan simple que cuesta creer que funcione tan bien. Solo plátano maduro, cacao en polvo y un chorrito de leche.

El resultado es cremoso, natural y bastante más ligero que un helado tradicional.

Preparación:

Corta los plátanos en rodajas y congélalos. Después, tritúralos junto con el cacao y un poco de leche hasta conseguir una textura cremosa. Puedes servirlo al momento o dejarlo unos minutos más en el congelador.

Tiempo de preparación: 10 minutos + congelado
Porciones: 2-3
Información nutricional: 150 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre frío

Trufas de galleta y cacao

Estas trufas son perfectas para hacer rápido y sin horno. Solo necesitas galletas, leche condensada y cacao en polvo.

Quedan dulces, intensas y con una textura muy agradable.

Cómo prepararlas:

Tritura las galletas hasta hacerlas polvo. Mézclalas con leche condensada hasta formar una masa manejable. Forma bolitas y rebózalas en cacao. Déjalas enfriar en la nevera para que cojan consistencia.

Tiempo de preparación: 20 minutos + enfriado
Porciones: 10-12 unidades
Información nutricional: 120 kcal por unidad
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Dulce

Yogur con fruta congelada

A veces, lo más simple es lo que mejor funciona. Este postre es ligero, rápido y muy versátil. Solo necesitas yogur natural, fruta congelada (fresas, mango, frutos rojos…) y un poco de miel.

Preparación rápida:

Mezcla el yogur con la fruta congelada directamente. Tritura si quieres una textura tipo helado o déjalo tal cual para algo más ligero. Añade miel al gusto.

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 120 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre / desayuno

Tarta fría de galletas y crema

Sí, también se puede hacer una especie de tarta con solo tres ingredientes. Galletas, nata para montar y azúcar.

El resultado recuerda a las tartas de la infancia, pero en versión rápida.

Cómo hacerla:

  1. Monta la nata con azúcar. En un molde, alterna capas de galletas y nata.
  2. Termina con una capa de crema y deja reposar en la nevera varias horas. Las galletas se ablandan y queda una textura tipo tarta.

Tiempo de preparación: 20 minutos + reposo
Porciones: 6
Información nutricional: 280 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre

Lo bueno de este tipo de recetas es que no hay excusas. No necesitas horno, ni ingredientes raros, ni demasiado tiempo. En media hora (o menos), puedes tener un postre listo.

Además, son muy fáciles de adaptar. Puedes cambiar el tipo de chocolate, usar frutas distintas o ajustar el dulzor según tu gusto. Así, cada vez que los prepares, tendrás una versión ligeramente diferente.

Recetas más leídas

Recetas de temporada

Listados de recetas

¿Cómo hacer?

Recetas top

Nutrición

Lo último en Recetas de cocina

Recetas más leídas