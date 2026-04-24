Receta de leche de pantera.

Le leche de pantera es una bebida sencilla y muy rápida de preparar, apenas tardaremos unos minutos. Su sabor es cremoso y un poco dulzón. Uno de esos cócteles deliciosos que se pueden tomar de postre. Lo mejor es prepararlo en coctelera, aunque es habitual hacerlo en jarra si se va a preparar para muchos comensales.

La leyenda de la leche de pantera

Se dice que José Millán-Astray, militar español fundador de la Legión, pidió un día al mítico barman madrileño Perico Chicote (dueño del famoso Museo Chicote), una bebida fácil de hacer y que saciara a sus soldados. Chicote probó varias fórmulas hasta que finalmente presentó a Millán una mezcla de leche condensada, agua y ginebra, naciendo así la mítica leche de pantera.

También se dice que a veces se cambiaba la ginebra por otras bebidas alcohólicas como ron o brandy (esta versión continúa actualmente), o que se añadían otros ingredientes como menta o incluso ¡pólvora sacada de los cartuchos de operaciones! Pero muchos desmienten estas leyendas actualmente aunque formen parte de su historia. Actuamente también se le añade granadina o licor de fresa, dando lugar al cóctel leche de pantera rosa, otra variante.

¿Cómo es?

Si nunca la has probado, te contamos rápido: la leche de pantera bebida es cremosa, dulce y con un punto alcohólico potente. Una mezcla que entra fácil, quizá demasiado. Por eso conviene hacerla bien desde el principio.

Leche de pantera ingredientes básicos

Para una receta leche de pantera casera, no necesitas cosas raras. Lo esencial es esto:

Leche (entera, mejor)

Leche condensada

Algún licor fuerte (ron, ginebra o brandy)

Canela en polvo

Hielo

Estos son los leche de pantera ingredientes más habituales. A partir de aquí, puedes ajustar cantidades según lo dulce o fuerte que la quieras. Una versión bastante popular es la leche de pantera con leche condensada, porque le da esa textura cremosa que la hace tan reconocible.

Cómo hacer leche de pantera paso a paso

En una jarra grande, mezcla medio litro de leche fría con unos 200 ml de leche condensada. Remueve bien hasta que quede uniforme. Después añade el alcohol. Aquí depende de ti, pero una medida habitual serían unos 150-200 ml. Esto convierte la mezcla en una auténtica leche de pantera con alcohol, así que no te pases si quieres algo más suave. Ahora toca el toque final: un poco de canela. No hace falta mucha, solo para aromatizar. Por último, añade hielo y vuelve a remover. Y listo.

Consejos para que quede realmente cremosa

Aquí es donde marcas la diferencia. Una leche de pantera facil puede mejorar mucho con pequeños detalles.

Por ejemplo, usar leche bien fría ayuda a que la textura sea más agradable. También puedes batir ligeramente la mezcla si quieres un resultado más espumoso.

ayuda a que la textura sea más agradable. También puedes batir ligeramente la mezcla si quieres un resultado más espumoso. Otra opción interesante es ajustar el dulzor . Si te parece demasiado empalagosa, reduce la leche condensada o añade un poco más de leche normal.

. Si te parece demasiado empalagosa, reduce la leche condensada o añade un poco más de leche normal. Y algo importante: no escatimes en calidad del alcohol. Aunque sea una leche de pantera coctel casero, el sabor final depende bastante de eso.

Variantes de la leche de pantera tradicional

La leche de pantera tradicional tiene muchas versiones. Algunas llevan clara de huevo para darle más cuerpo, otras incluyen café o incluso cacao.

También puedes encontrar variantes con distintos licores. Ron oscuro, ginebra, vodka… cada uno cambia el perfil de la bebida.

Si te gusta experimentar, este cóctel lo permite. No hay una única forma correcta.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 4-6 vasos

Información nutricional: Aproximadamente 250-320 calorías por vaso (puede variar según cantidades de alcohol y leche condensada)

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Bebida / Cóctel

Prepararla en casa tiene algo especial. No es solo seguir una receta, es adaptarla a tu estilo. Más suave, más intensa, más cremosa… tú decides. Y eso, al final, es lo que hace que esta bebida siga viva.