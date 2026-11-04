Guiso de fideos con pollo: receta casera fácil, sabrosa y reconfortante

Hay días en los que el cuerpo pide cuchara sin contemplaciones. Esas jornadas frías en las que necesitas que la cocina huela a hogar y el chup-chup de la cazuela marque el ritmo de la casa. El guiso de fideos con pollo es pura gastronomía de trinchera doméstica: humilde, accesible y reconfortante hasta decir basta. No tiene nada que ver con la ligereza de una clásica sopa de pollo con fideos.

Tampoco pretende competir con la intensidad de una buena cazuela de fideos malagueña o la contundencia de los fideos a la cazuela con costilla. Juega en su propia liga, esa donde la sencillez del sofrito y el hueso del pollo hacen todo el trabajo sucio.

Ingredientes

500 gramos de pollo troceado (contramuslos o alitas; el hueso no se negocia si quieres sabor)

200 gramos de fideos gruesos (los del número 4 agarran el caldo de maravilla)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 pimiento verde italiano

1 tomate maduro bien rallado

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

Unas cuantas hebras de azafrán puro

1,5 litros de caldo de pollo casero

Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto

Cómo hacer guiso de fideos con pollo paso a paso

Calienta un buen chorro de aceite en una cazuela amplia. Salpimienta el pollo y dóralo sin prisa a fuego medio-alto. Queremos la piel tostada y crujiente, no cocida. Retira la carne y reserva. En ese mismo aceite, empapado de los jugos del pollo, echa la cebolla, el ajo y el pimiento picados bien finos. Pocha a fuego lento. Incorpora el tomate rallado cuando la verdura esté dorada. Deja que reduzca sin prisas hasta que pierda el agua y quede un sofrito oscuro, espeso y caramelizado. Devuelve el pollo a la cazuela. Añade el pimentón y remueve con rapidez con la cuchara de palo. Apenas cinco segundos; si se quema, te arruina el plato. Vierte el caldo de pollo hirviendo junto a las hebras de azafrán. Tapa parcialmente y mantén un hervor suave durante veinticinco minutos. La carne debe empezar a despegarse del hueso. Añade los fideos gruesos. Mueve la cazuela con vaivén para que se acomoden y suelten su almidón en el líquido. Cocina el tiempo que pida la pasta, que suele rondar los ocho o diez minutos. Apaga el fuego, tapa con un paño limpio y deja reposar tres minutos sagrados antes de llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

Tostar bien la carne al principio es la mitad de la receta. Esos restos agarrados al fondo de la cazuela se disuelven luego con el sofrito y dan un color dorado fantástico. Si notas que la pasta se bebe el caldo más rápido de la cuenta, no lo dudes: añade un cazo extra de caldo bien caliente para no cortar la cocción.

Variantes de la receta

Este guiso admite mil improvisaciones. Un puñado de guisantes al final le da vida y color. Si te apetecen matices más rurales, añade unas patatas chascadas junto al pollo o unos dados de chorizo curado en el sofrito inicial; la grasa del embutido le da un vuelco tremendo a la receta tradicional.

Con qué acompañar guiso de fideos con pollo

Si te apetece, sirve una copa de vino tinto joven o un vaso de agua muy fría. Es un plato único completo que resuelve el almuerzo sin necesidad de complicarse la vida con primeros y segundos.

Cómo conservar guiso de fideos con pollo

La pasta no perdona el paso de las horas. Si te sobra, guárdalo en un recipiente cerrado por dos días como máximo. Al recalentar, vierte un chorrito de caldo o agua para aflojar el conjunto y recuperar esa jugosidad recién hecha.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional española / Casera

Tipo de comida: Almuerzo principal o plato único de cuchara

Calorías totales aproximadas: 410 kcal por ración