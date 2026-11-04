Guille Varela, chef gallego: «Los huevos más ricos no son los fritos, mejor hazlos con 2 ajos, una cebolla y 35 g de jamón»

Con un poco de pan del día anterior y unos huevos es suficiente podemos preparar uno de los mejores platos de la cocina de aprovechamiento. La receta consiste en desmenuzar el pan, mezclarlo con huevo, ajo y hierbas aromáticas y freír hasta conseguir una textura similar a la de las croquetas. El cocinero Guille Varela, propone darles un toque especial incorporándolos una salsa elaborada con jamón, vino fino y caldo de cocido. El resultado es un delicioso plato de cuchara con una salsa irresistible.

Precisamente, de la tradición de aprovechar el pan ha surgido un amplio recetario en la gastronomía española: migas, torrijas, gazpacho, salmorejo, sopas de ajo y, por supuesto, huevos tontos. Durante generaciones, los abuelas transmitieron una costumbre muy particular: si un trozo de pan se caía al suelo, había que recogerlo y besarlo antes de volver a colocarlo sobre la mesa. Esta tradición inspiró incluso a Almudena Grandes, que tituló «Los besos en el pan» a su novela sobre las consecuencias de la crisis económica en un barrio madrileño.

Receta de huevos tontos en salsa

#recipe #zerowaste #spain #stalebread ♬ Teacup After Rain – Bike Bell Whisper @cookingfromespanita Huevos Tontos: Spanish Stale Bread Fritters in Cocido Sauce Repápalos, rellenos, huevos tontos… whatever you want to call them. This is what I did with a piece of stale bread and four eggs. They’re already good straight from the oil, but I simmered mine in a sauce with jamón, fino and cocido stock, then finished with mint. For the huevos tontos * 180 g day-old bread, diced * 4 eggs * 8 g garlic, chopped * 100 g cocido stock * A few sprigs each of parsley and mint * A pinch of salt * Oil for frying For the sauce * 2 tbsp olive oil, divided * 2 garlic cloves (about 6 g), sliced * 110 g onion, diced * 35 g diced jamón serrano * 18 g plain flour * About 1 tsp sweet pimentón and ½ tsp hot pimentón * 73 g fino sherry * 350 g cocido stock * More fresh mint to finish Method 1. Mix the bread with the eggs, garlic, parsley, mint, salt and 100 g of stock. Leave in the fridge for 30 minutes. 2. Cook the sliced garlic in 1 tbsp olive oil until lightly golden. Add the onion and cook gently until translucent and starting to colour. Add the jamón and cook for a few minutes. Add the flour and remaining oil; stir and toast for about 5 minutes. 3. Add the pimentón, then immediately pour in the fino. Let it reduce, add 350 g of stock and keep the sauce at a gentle simmer. 4. Shape the mixture into small ovals with two spoons and fry until golden. Drain, then let them simmer in the sauce for a few minutes. Turn off the heat, add a bit more mint and serve. What do you call these where you’re from? #SpanishFood

Para preparar los huevos tontos necesitaremos 180 g de pan del día anterior, 4 huevos, 8 g de ajo picado (unos dos dientes), 100 g de caldo de cocido, 5 g de perejil fresco, 5 g de hierbabuena fresca y una pizca de sal.

Para elaborar la salsa necesitaremos dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, dos dientes de ajo (unos 6 g), 110 g de cebolla, 35 g de jamón serrano en taquitos, 18 g de harina de trigo, una cucharadita de pimentón ahumado dulce, media cucharadita de pimentón ahumado picante, 73 g de vino fino, 350 g de caldo de cocido y unas hojas de hierbabuena fresca.

Para empezar, cortamos el pan en pequeños dados y picamos finamente el perejil y la hierbabuena. En un bol, mezclamos el pan con los huevos, el ajo picado, las hierbas aromáticas, una pizca de sal y los 100 g de caldo. Tapamos y dejamos reposar en la nevera durante 30 minutos. Mientras tanto, cortamos los dos dientes de ajo en láminas y picamos la cebolla en dados pequeños. Ponemos una cucharada de aceite en una cazuela y doramos ligeramente el ajo. Incorporamos la cebolla y la cocinamos a fuego suave hasta que quede transparente y comience a coger color. Añadimos los taquitos de jamón y cocinamos durante unos 3 minutos. Después, incorporamos la harina y la otra cucharada de aceite. Tostamos durante 5 minutos, removiendo continuamente. Agregamos el pimentón dulce y el picante y, seguidamente, vertemos el vino fino para evitar que se quemen. Dejamos cocinar hasta que el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad. Incorporamos el caldo de cocido y mantenemos la salsa a fuego lento, removiendo de vez en cuando mientras preparamos los huevos tontos. Calentamos abundante aceite en un cazo. Con ayuda de dos cucharas, damos forma de pequeñas croquetas a la masa y las freímos por tandas hasta que estén doradas. Retiramos los huevos tontos, los dejamos escurrir bien y los incorporamos a la cazuela con la salsa. Cocinamos todo junto durante 3 minutos a fuego suave. Finalmente, apagamos el fuego, añadimos la hierbabuena fresca picada y servimos los huevos tontos bien calientes.

Para evitar que los huevos tontos se deshagan, es fundamental conseguir una masa espesa y fácil de manejar, sin que quede demasiado seca ni excesivamente húmeda. Si está muy líquida, basta con añadir un poco más de pan para conseguir la consistencia adecuada. En cuanto al tiempo de reposo, necesita media hora en la nevera para conseguir una buena textura; durante ese tiempo, el pan absorbe el huevo y el caldo, haciendo que la masa quede más compacta y resulte mucho más sencilla de trabajar.

Lo ideal es freír los huevos tontos con el aceite a unos 170-180 °C, ya que así se forma rápidamente una capa dorada que mantiene la masa unida. Conviene preparar las porciones poco a poco para evitar que baje la temperatura y no moverlas hasta que estén bien doradas. Una vez fritos, los huevos tontos sólo necesitan cocinarse durante unos tres minutos a fuego suave junto con la salsa. Si se dejan demasiado tiempo, se pueden ablandar en exceso.