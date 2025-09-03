Gratinado de calabacín en freidora de aire: la receta fácil y rápida para empezar septiembre con una dieta saludable

Esta receta fácil y rápida te ayudará a empezar el mes de septiembre con una dieta saludable que te descubrirá lo mejor de un calabacín gratinado en freidora de aire. Este electrodoméstico nos ha cambiado la vida, nos permite crear una mezcla de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos. Es una manera de no ensuciar la cocina y de redescubrirnos un extra de sabor y de buenas sensaciones con la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

El calabacín es un ingrediente de temporada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner en práctica una receta fácil y deliciosa, además de rápida. Cuidarse nunca ha sido tan fácil y más con la ayuda de estas recetas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Este gratinado de calabacín nos cambiará la vida y hará más fácil la vuelta a la rutina. Empieza septiembre con una dieta saludable.

Una buena receta fácil y rápida es esencial

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Son días de ver un poco más allá y de hacerlo con la mirada puesta a una combinación de ingredientes espectacular.

El calabacín es un alimento que puede combinar con una gran variedad de ingredientes. Podemos crear de la nada una serie de recetas que sin duda alguna se convertirán en las más deseadas de nuestra casa. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un bocado digno de los dioses.

Este tipo de ingredientes que se mezclan en un bocado realmente espectacular se preparan mucho mejor con la ayuda de un gratinado que puede acabar creándose en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Es una mezcla de sabores que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, en unos días de septiembre en el que nos apetecerá cuidarnos un poco más y hacerlo de la mejor manera posible.

Receta de gratinado de calabacín en freidora de aire

El gratinado de calabacín en freidora de aire es un buen básico que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden ser las esenciales en estos tiempos que corren. Podremos empezar a tener en consideración.

Este tipo de receta te ayudará a aprovechar al máximo un ingrediente que se puede convertir en el básico de cualquier receta de verduras que tengamos en consideración. Un buen básico que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Ingredientes:

2 kilos de calabacín

100 gr de queso rallado

50 gr de mantequilla

4 cucharadas de pan rallado

Sal

Nuez moscada

Cómo preparar calabacín gratinado con queso

Prepararemos una especie de pastel de calabacín que parecerá llegado de otra galaxia, con una presentación de lujo. Empezaremos con el calabacín lo vamos a lavar, pelaremos y cortaremos en rebanadas de más o menos el mismo tamaño para que pueda cocinarse a la vez. Le daremos una primera cocción a esta verdura. Lo ponemos en una olla con abundante agua y un poco de sal. Escaldamos el calabacín, lo cocinamos unos 5 minutos para que pierda parte de la dureza y se ablande un poco. Cuando el calabacín se empiece a poner tierno retiramos del fuego y escurrimos. El calabacín deberá quedar seco para que no suelte nada de agua. Este tipo de verdura queda muy suave cuando está cocinada, nos permite disfrutar de una textura delicada que gusta a todo el mundo. Ponemos aceite en una fuente apta para horno, evitaremos de esta manera que el calabacín se pegue y será mucho más fácil de desmoldar. En la bandeja, vamos a colocar el calabacín. Haremos una primera capa. Colocamos encima un poco de queso rallado y si nos gustan unas hierbas provenzales u orégano. Volvemos a colocar una segunda capa de calabacín, encima disponemos más queso. Repetiremos la operación hasta rellenar la bandeja. Cuando llegamos a la capa superior, pondremos en la parte superior un poco más de queso el pan rallado. Añadiremos nuez moscada para darle un punto de sabor. Este pastel lo hornearemos a 190º unos 25 minutos hasta que el queso esté dorado por encima y el calabacín esté tierno.

Tendremos listo un gratinado de calabacín y queso realmente extraordinario. Con un poco de pollo a la plancha o unas croquetas de gambas conseguiremos una comida llena de buenas propiedades y deliciosa. Atrévete a probarlo.