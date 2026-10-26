Galletas con forma de tumba para Halloween: receta fácil

Preparar repostería temible a finales de octubre se ha convertido en una tradición infaltable en muchas cocinas. Entre fantasmas de merengue y dedos de bruja, las lápidas de mantequilla destacan por una razón muy práctica: son facilísimas de dar forma sin necesidad de moldes estrambóticos. Con una masa firme de mantequilla y una técnica de horneado precisa, se consiguen piezas vistosas con las que ambientar una mesa dulce terrorífica en cuestión de minutos.

Antes de mancharte las manos de harina, conviene revisar los datos básicos de la receta para planificar los tiempos en la cocina.

Ficha técnica de la receta

Tiempo de preparación: 35 minutos de elaboración (más 40 minutos de reposo en frío)

Porciones: 16 a 18 galletas (según el tamaño del corte)

Información nutricional: Unas 155 kcal por unidad (aprox. 2.480 kcal en el lote completo)

Tipo de cocina: Repostería creativa de temática festiva

Tipo de comida: Merienda / Postre dulce

Ingredientes para hacer galletas con forma de tumba para Halloween

Para la base de la masa

250 gramos de harina de trigo común

125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente —punto pomada, blanda al tacto pero sin derretir

100 gramos de azúcar glas y un huevo grande de gallinas camperas.

Una cucharadita de extracto puro de vainilla

Una pizca de sal fina bastan para realzar el sabor lácteo de la masa.

Para la decoración

150 gramos de azúcar glas adicional mezclado con una clara de huevo o dos cucharadas de agua para elaborar un glaseado denso

Colorante alimentario en gel de tono negro o chocolate fundido al baño María.

Si buscas variantes rápidas sin encender el horno, puedes inspirarte en estas galletas de Halloween fáciles o en la textura crujiente de unas galletas Oreo de Halloween, ideales para desmigar sobre la bandeja simulando la tierra fresca de la tumba.

Cómo hacer galletas de Halloween con forma de lápida paso a paso

El proceso arranca batiendo la mantequilla blanda con el azúcar glas hasta obtener una crema homogénea y blanquecina. Incorpora el huevo y la vainilla, integrando con varillas a velocidad baja para no meter aire sobrante a la mezcla. A continuación, tamiza la harina junto con la sal sobre la preparación anterior. Trabaja los ingredientes con una espátula de silicona o con las manos lo justo y necesario; un amasado excesivo desarrollará el gluten de la harina y endurecerá las galletas tras el horneado. Una vez formada una bola lisa, divídela en dos discos, envuélvelos en film transparente y déjalos reposar en la nevera durante al menos media hora. Estirar la masa en frío resulta fundamental para que no se pegue a la encimera. Pasado ese tiempo, coloca la masa entre dos pliegos de papel vegetal y pásale el rodillo hasta lograr un grosor uniforme de unos cinco milímetros. Cortar las piezas es bien sencillo: traza rectángulos de unos cuatro centímetros de ancho por siete de alto y redondea solo la parte superior con la punta de un cuchillo afilado para imitar la silueta clásica de una tumba.

Cómo decorar las galletas tumba para que parezcan terroríficas

Con las bases horneadas y completamente frías, llega el momento de ponerse creativos. La decoración más icónica requiere un cartucho o manga pastelera de boquilla fina cargada con glaseado negro o chocolate negro derretido. Escribir el clásico «R.I.P.», dibujar grietas serpenteantes por los bordes o trazar una cruz gastada le aporta de inmediato un aspecto añejo y misterioso.

Si te apetece explorar otros acabados espeluznantes, también puedes combinar estas piezas con unas galletas calavera de Halloween dispuestas a su alrededor.

Cuánto tiempo hay que hornear las galletas de Halloween

El horneado de esta masa requiere vigilancias cortas. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo, sin ventilador si es posible para evitar que las galletas se sequen en exceso. Traslada las piezas cortadas a una bandeja cubierta con papel de hornear, dejando un par de centímetros de separación entre ellas. Hornea durante 10 a 12 minutos. Las galletas deben salir firmes al tacto por el centro y apenas ligeramente doradas en la base. Sácalas inmediatamente y déjalas reposar cinco minutos en la misma bandeja antes de pasarlas a una rejilla metálica, donde se enfriarán del todo sin coger humedad.

Cómo conservar las galletas con forma de tumba

El enemigo principal de las galletas horneadas en casa es la humedad ambiental, que ablanda la masa y arruina su crujiente característico. Una vez que el glaseado o el chocolate de la decoración se haya secado por completo, guarda las lápidas en una lata de metal o en un recipiente de cristal con cierre hermético.