Ensalada campera de Arguiñano: receta fresca y tradicional

Si hay un plato que huele a verano y a comida de toda la vida, esa es la ensalada campera. Es de esas recetas que parecen sencillas, pero que cuando las pruebas entiendes por qué siguen pasando de generación en generación. Patatas, verduras frescas, un poco de atún y un buen aliño: no se necesita más para tener un plato completo, nutritivo y, lo mejor de todo, delicioso.

Karlos Arguiñano, con su estilo cercano y familiar, ha sabido popularizarla como una opción que no falla nunca: perfecta para comer en casa, llevar de picnic o sacar de la nevera bien fresquita en un día caluroso.

Ingredientes para 4 personas

800 g de patatas

2 huevos

2 tomates maduros grandes

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 cebolla morada pequeña

150 g de atún en conserva (mejor en aceite de oliva)

80 g de aceitunas verdes sin hueso

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de vino

Sal al gusto

Perejil fresco para dar color y aroma

Cómo prepararla paso a paso

Cocer con calma. Lava las patatas y cuécelas en abundante agua con sal durante unos 25-30 minutos. Añade también los huevos, que con 10 minutos de cocción estarán listos. Deja que todo enfríe para poder pelarlo sin problema. Verduras bien frescas. Corta los tomates en dados y los pimientos en tiras o cuadraditos, lo que prefieras. La cebolla morada, mejor en juliana fina para que aporte sabor sin ser demasiado fuerte. La base. Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Ponlas en una fuente amplia, porque aquí se va a mezclar todo. El toque especial. Añade los tomates, los pimientos, la cebolla, las aceitunas y el atún bien desmenuzado. Coloca los huevos en cuartos por encima, que además de sabor le darán un aspecto muy apetitoso. El aliño de la casa. Mezcla el aceite, el vinagre y la sal, y viértelo sobre la ensalada. Remueve con suavidad para que las patatas no se rompan demasiado. Termina con un poco de perejil fresco picado. Reposo sagrado. Déjala en la nevera media hora antes de servirla. El frío y el reposo hacen que los sabores se integren y el resultado sea redondo.

Consejillos de Arguiñano

Usa parte del aceite del atún en el aliño : potencia mucho el sabor.

: potencia mucho el sabor. Si quieres variar, añade pepino, zanahoria rallada o incluso unas alcaparras.

Las aceitunas negras también combinan de maravilla.

Ideas de ensaladas también las hay para días muy especiales.

Calorías aproximadas

Patatas (800 g): 680 kcal

Huevos (2 uds): 150 kcal

Tomates: 50 kcal

Pimiento verde: 20 kcal

Pimiento rojo: 30 kcal

Cebolla: 30 kcal

Atún (150 g en aceite): 300 kcal

Aceitunas (80 g): 120 kcal

Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

Vinagre y perejil: 10 kcal

Total: 1660 kcal en toda la receta.

Por ración (4 personas): 415 kcal aprox.

Un plato que nunca falla

La ensalada campera de Arguiñano es la definición de cocina casera: ingredientes simples, preparación fácil y un sabor que reconforta. No importa si la comes en casa, en la playa o en una excursión: siempre sienta bien. Y lo mejor es que combina lo nutritivo con lo práctico, porque con un plato así tienes hidratos, proteínas, grasas saludables y mucha frescura en cada bocado.

En resumen: tradición, sencillez y sabor unidos en una receta que, como diría el propio Arguiñano, ¡está rica, rica y con fundamento!