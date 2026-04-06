Crema de puerros Thermomix: cómo hacer una crema suave, cremosa y llena de sabor

La crema de puerros es de esas recetas que siempre funcionan. No importa el día. No importa la época del año. Si te apetece algo suave, caliente (o incluso templado), esta opción nunca falla.

Y lo mejor es que no necesitas complicarte. Con pocos ingredientes puedes conseguir una crema muy fina, con sabor y bastante ligera. A veces, lo simple es justo lo que más apetece.

Ingredientes básicos

3 puerros grandes

1 patata mediana

1/2 cebolla

2 cucharadas de aceite de oliva

500 ml de caldo (verduras o pollo)

Sal

Pimienta

Un chorrito de nata (opcional)

Cómo preparar crema de puerros paso a paso

Empieza limpiando bien los puerros. Este paso es más importante de lo que parece. Suelen tener tierra entre capas, así que ábrelos por la mitad y lávalos con calma. Después, córtalos en rodajas. Haz lo mismo con la cebolla y la patata. En una olla, añade el aceite y sofríe la cebolla unos minutos. No hace falta dorarla mucho, solo que se vuelva transparente. Añade los puerros y deja que se cocinen unos 5-7 minutos. Poco a poco irán soltando ese aroma tan característico. Es una buena señal. Incorpora la patata, el caldo, sal y pimienta. Cocina todo durante unos 20 minutos, hasta que la patata esté blanda. Luego tritura. Puedes usar batidora de mano o lo que tengas. Aquí decides la textura. Más fina, más rústica… a tu gusto. Si quieres una crema más suave, añade un poco de nata al final y mezcla bien.

El secreto está en la textura

Una buena crema de puerros no solo sabe bien. También se siente bien al comerla.

La patata ayuda a espesar, pero no conviene abusar. Si pones demasiada, la crema puede quedar pesada. El caldo también influye. Si usas uno casero, mejor. Siempre suma. Y luego está el triturado. Cuanto más fino, más cremosa será la sensación.

Pequeños detalles. Pero se notan.

Variaciones que merece la pena probar

Si te gusta esta receta, hay muchas formas de darle una vuelta.

Por ejemplo, puedes añadir brócoli y conseguir algo diferente, como esta Crema de brócoli y puerros. Más verde, más intensa.

Otra opción interesante es combinar con calabacín. Queda muy suave, muy equilibrada. Algo tipo Crema casera de calabacín y puerros funciona genial para cenas ligeras.

Y si te apetece algo distinto de verdad, puedes probar una mezcla con coliflor y un toque de especias, como en esta Crema de coliflor, puerro y azafrán.

Cómo servirla (y mejorarla un poco)

La puedes servir tal cual. Ya está buena. Pero si quieres subir un poco el nivel, añade algo por encima:

Picatostes

Jamón crujiente

Semillas

Un chorrito de aceite de oliva

También puedes jugar con la temperatura. Caliente en invierno. Templada en primavera. Incluso fría, tipo vichyssoise, en verano.

Conservación y trucos prácticos

Si haces de más (que suele pasar), aguanta bien en la nevera unos 2-3 días.

Solo tienes que guardarla en un recipiente cerrado.

Al recalentar, añade un poco de agua o caldo si ves que ha espesado demasiado.

si ves que ha espesado demasiado. También se puede congelar. Aunque, eso sí, puede cambiar ligeramente la textura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 20-25 minutos

Porciones: 3-4 raciones

Información nutricional (aproximada por ración):

Calorías: 140-180 kcal

Grasas: 6-8 g

Hidratos de carbono: 18 g

Proteínas: 3 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Primer plato / Cena ligera

Una receta sencilla que siempre encaja.