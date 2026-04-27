Crema de guisantes Thermomix receta fácil y suave paso a paso
Crema de guisantes Thermomix receta fácil y suave ideal para una comida ligera y saludable.
La crema de guisantes en Thermomix es de esas recetas que apetece tener a mano todo el año. En invierno reconforta, y en verano, bien fresquita, entra sola. Además, es fácil, rápida y bastante económica. No necesitas técnicas complicadas ni ingredientes raros. Solo ganas de comer bien.
Lo mejor es que queda suave, cremosa y con un sabor muy equilibrado. Si alguna vez has probado una crema de verduras que te resulta pesada o demasiado fuerte, aquí pasa justo lo contrario.
Ingredientes básicos
Para una versión sencilla y suave necesitas:
Si quieres darle un punto más cremoso, puedes añadir un chorrito de crema de leche al final. No es obligatorio, pero mejora bastante la textura.
Paso a paso en Thermomix
- Empieza limpiando bien el puerro. Es importante porque suele tener tierra entre las capas. Córtalo en trozos grandes y échalo al vaso.
- Añade el aceite de oliva y programa 5 segundos, velocidad 5. Baja los restos con la espátula y sofríe durante 5 minutos, 120°C, velocidad 1. Este paso marca la base del sabor, así que no lo saltes.
- Mientras tanto, pela la patata y córtala en trozos pequeños. No hace falta que sean perfectos, solo que no sean demasiado grandes para que se cocinen bien.
- Cuando el puerro esté listo, añade los guisantes, la patata y el caldo. Un poco de sal también. Programa 20 minutos, 100°C, velocidad 1.
- Cuando termine el tiempo, espera un minuto antes de triturar. Es un detalle pequeño, pero evita salpicaduras. Luego tritura durante 1 minuto en velocidad progresiva 5-10 hasta que la crema quede fina.
- Si te gusta muy ligera, puedes añadir un poco más de caldo o agua y mezclar unos segundos.
Variaciones
Si te apetece variar, puedes añadir un toque distinto. Un poco de menta fresca, por ejemplo, le da un aire más fresco. O incluso un chorrito muy pequeño de crema de orujo para una versión más original, aunque esto ya es más experimental.
Esta crema funciona muy bien sola, pero también puedes acompañarla. Unos picatostes caseros, jamón crujiente o incluso semillas tostadas le dan contraste.
Si quieres montar un menú más completo, puedes terminar con algo dulce como una crema pastelera de chocolate.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: Aproximadamente 180-220 calorías por ración (puede variar si añades crema de leche)
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Primer plato / cena ligera
Si te organizas un poco, puedes hacer más cantidad y guardarla. Aguanta bien en la nevera un par de días. Incluso se puede congelar sin problema.
Al final, es de esas recetas que no fallan. No sorprende por ser complicada, sino por lo bien que queda con tan poco. Y eso, en cocina diaria, vale mucho.