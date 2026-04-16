Cómo congelar pan de molde sin que se seque o estropee
Te contamos cómo congelar pan de molde sin que se seque ni pierda su textura original.
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El pan de molde tiene un problema bastante típico: dura poco. Un par de días perfecto, al tercero empieza a perder gracia… y al final acaba seco o directamente para tirar. Por eso congelarlo es una solución muy práctica. Pero claro, si lo haces mal, pasa justo lo contrario: cuando lo sacas del congelador, está seco, duro o con mal sabor.
La buena noticia es que congelar pan de molde bien es muy fácil. Solo hay que cuidar algunos detalles.
¿Se puede congelar el pan de molde?
Sí, sin ningún problema. De hecho, es uno de los alimentos que mejor aguanta el congelador si se hace bien. No pierde apenas sabor y la textura se mantiene bastante bien.
El truco está en evitar que se reseque, porque el enemigo aquí no es el frío. Es el aire.
Qué pasa si lo congelas mal
Si metes el pan sin protegerlo, al descongelarlo puede:
Esto pasa porque el aire del congelador elimina la humedad del pan. Y claro, el pan de molde depende mucho de esa humedad para mantenerse tierno.
Cómo congelar pan de molde paso a paso
No tiene complicación, pero conviene hacerlo bien desde el principio.
Congela lo antes posible
- Si sabes que no lo vas a consumir en pocos días, congélalo cuanto antes.
- No esperes a que empiece a ponerse duro. Cuanto más fresco esté al congelarlo, mejor quedará después.
Mantén las rebanadas separadas (opcional)
- Si quieres mayor comodidad, puedes poner papel de horno entre las rebanadas.
- No es obligatorio, pero ayuda mucho a la hora de sacar solo una o dos sin descongelar todo el paquete.
Usa una buena bolsa o recipiente
- Mételo en una bolsa de congelación o recipiente hermético.
- Y aquí el detalle importante: intenta sacar todo el aire posible antes de cerrar.
- Cuanto menos aire, menos se resecará.
No lo aplastes
Parece obvio, pero pasa mucho. Evita colocar peso encima o meterlo en zonas donde se deforme. Si se aplasta al congelarse, luego no recupera bien la forma.
Cuánto tiempo se conserva
El pan de molde congelado aguanta bien entre 1 y 3 meses. A partir de ahí, no se estropea de golpe, pero sí pierde calidad poco a poco.
Lo ideal es consumirlo en ese margen.
Cómo descongelar pan de molde correctamente
Aquí tienes varias opciones, según la prisa que tengas.
Opción rápida
Sacar directamente la rebanada y dejarla a temperatura ambiente unos minutos. En poco tiempo estará lista.
Opción tostadora
Directo del congelador a la tostadora. Funciona muy bien. De hecho, muchas veces queda mejor así que descongelado previamente.
Opción microondas (con cuidado)
Si tienes prisa, puedes usar el microondas unos segundos. Pero sin pasarte, o quedará gomoso.
Trucos que realmente funcionan
Hay algunos detalles que ayudan bastante:
- Congelar en porciones pequeñas.
- Evitar abrir y cerrar la bolsa constantemente.
- No recongelar una vez descongelado.
¿Merece la pena congelarlo?
Totalmente. Es una forma muy sencilla de evitar desperdicio y tener pan siempre disponible. Sobre todo si no consumes mucho o compras paquetes grandes.
Además, te ahorra tiempo. No tienes que estar pendiente de que se estropee.
Información básica
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: variable (según rebanadas)
Información nutricional: unas 240-270 kcal por 100 g
Tipo de cocina: internacional
Tipo de comida: pan / acompañamiento