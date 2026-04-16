Cómo congelar pan de molde sin que se seque o estropee

El pan de molde tiene un problema bastante típico: dura poco. Un par de días perfecto, al tercero empieza a perder gracia… y al final acaba seco o directamente para tirar. Por eso congelarlo es una solución muy práctica. Pero claro, si lo haces mal, pasa justo lo contrario: cuando lo sacas del congelador, está seco, duro o con mal sabor.

La buena noticia es que congelar pan de molde bien es muy fácil. Solo hay que cuidar algunos detalles.

¿Se puede congelar el pan de molde?

Sí, sin ningún problema. De hecho, es uno de los alimentos que mejor aguanta el congelador si se hace bien. No pierde apenas sabor y la textura se mantiene bastante bien.

El truco está en evitar que se reseque, porque el enemigo aquí no es el frío. Es el aire.

Qué pasa si lo congelas mal

Si metes el pan sin protegerlo, al descongelarlo puede:

Estar seco.

Tener textura dura.

Haber perdido su esponjosidad.