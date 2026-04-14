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Cómo congelar acelgas frescas correctamente y conservar todo su sabor

Congelar acelgas
Cómo congelar acelgas.
Francisco María
  • Francisco María
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Aprende cómo congelar acelgas frescas paso a paso para conservar su sabor, textura y propiedades.

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Las acelgas son de esas verduras que compras con buena intención… pero a veces se quedan en la nevera más de la cuenta. Y claro, se estropean rápido.
Por eso congelarlas es una solución muy práctica. Te permite tenerlas listas en cualquier momento y evitar tirar comida. Eso sí, no vale hacerlo de cualquier manera. Si las metes crudas sin más, el resultado luego no será el mejor.
Hay un pequeño proceso. Nada complicado, pero sí importante.

Por qué no deberías congelar acelgas directamente

Puede parecer lo más fácil: lavar un poco y al congelador. Pero no es buena idea. Las acelgas tienen mucha agua y enzimas naturales que siguen activas incluso a bajas temperaturas. Si no haces nada antes, al descongelarlas pueden quedar blandas, oscuras y con un sabor algo raro.

Aquí es donde entra el truco clave: el escaldado. No suena muy emocionante, pero marca toda la diferencia.Acelgas

Paso a paso: cómo congelar acelgas correctamente

  • Divide las acelgas en porciones. Así no tendrás que descongelar todo cada vez.
  • Usa bolsas de congelación o recipientes herméticos.
    Intenta quitar el máximo de aire posible antes de cerrar. Esto ayuda a conservar mejor el sabor y la textura.
  • Un truco útil: aplánalas dentro de la bolsa. Ocupan menos espacio y se congelan más rápido.
  • Y no olvides poner la fecha. Puede parecer una tontería, pero luego se agradece.
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    Cuánto tiempo duran congeladas

    Si haces todo el proceso bien, las acelgas se conservan perfectamente durante unos 10-12 meses.

    Eso sí, cuanto antes las uses, mejor. Con el tiempo pueden perder algo de textura, aunque seguirán siendo seguras para consumir.

    Cómo usarlas después de congelarlas

    • Una de las ventajas es que no necesitas descongelarlas previamente en muchos casos.
    • Puedes añadirlas directamente a guisos, salteados o sopas. De hecho, así mantienen mejor la textura.
    • Si las vas a usar en recetas más específicas, puedes dejarlas descongelar en la nevera unas horas.
    • Eso sí, no esperes que queden como recién compradas. Funcionan muy bien en cocina, pero su textura cambia un poco.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos

    Porciones: 4 raciones aproximadas

    Información nutricional (aprox.): 20 kcal por 100 g

    Tipo de cocina: Saludable / Mediterránea

    Tipo de comida: Acompañamiento o ingrediente base

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