Los chefs expertos lo confirman: si quieres que el filete a la plancha no suelte agua y quede perfecto, lo mejor es «untar la carne en aceite»

A pesar de lo que tradicionalmente se ha considerado correcto a la hora de cocinar los filetes a la plancha, el aceite no debe colocarse previamente en la sartén y esperar a que humee para añadir los filetes a la plancha. Este es uno de los errores más comunes en la cocina y hace que la pieza suelte el agua, haciendo que el filete quede gomoso. Sin embargo, tan sólo con añadir el aceite en la carne previamente, lograrás evitar que esto ocurra.

Esta solución es bastante sencilla, y conseguirá que los filetes parezcan como de restaurante. Un cambio que no requiere de una técnica especial, ya que simplemente consiste en invertir el orden de un paso y así lograr mejorar la calidad del filete.

Por qué se debe añadir el aceite previamente en la carne

El hecho de calentar en exceso la sartén con poco aceite y sin nada encima hará que la grasa se degrade deprisa, se queme y desprenda un humo desagradable que lo único que hace es que se arruine el plato. La solución está en simplemente añadir el aceite previamente en la carne al condimentarla.

Con la ayuda de una brocha de cocina o directamente untándolo con las manos, el filete debe quedar bien cubierto por una capa fina de aceite. Esto hace que la carne, al entrar en contacto con la sartén muy caliente, el aceite se caliente, pero no llegue a quemarse porque es la propia carne quien lo enfría ligeramente.

Un resultado más sabroso y perfecto

Al añadir el aceite previamente, se logra un marcado más limpio, se reduce el contacto de la carne con el humo y se controla mejor la cantidad de grasa de la receta, algo que beneficia a la salud y logra una cocción más precisa. Asimismo, se elimina la conocida en cocina como «convección termocapilar», que es el fenómeno que hace que, al calentarse, el aceite en la sartén se escape hacia los bordes.

Asimismo, los expertos recomiendan emplear una sartén de acero inoxidable al cocinar la carne a la plancha, dado que este es un material duradero y resistente que cuenta con propiedades antiadherentes, evitando que la pieza quede pegada. Sin embargo, el que no se quede pegado se consigue cuando la sartén alcanza una temperatura correcta y se respetan los tiempos de cocción de la carne.