Calabacines rellenos fáciles y sabrosos de Karlos Arguiñano

Los calabacines rellenos son un clásico que nunca pasa de moda. Son fáciles de preparar, muy versátiles y, sobre todo, deliciosos. Karlos Arguiñano propone una versión sencilla y llena de sabor, perfecta para aprovechar lo que tengas en la nevera y preparar una comida casera en menos de una hora. Es de esas recetas que conquistan a todos: ligera, nutritiva y con ese toque gratinado que nadie puede resistir.

Ingredientes

2 calabacines grandes

250 g de carne picada (mezcla de cerdo y ternera, o pollo si prefieres)

1 cebolla mediana

1 pimiento verde

1 diente de ajo

2 tomates maduros o 150 g de tomate triturado

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de pan rallado

50 g de queso rallado para gratinar

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Preparación paso a paso

Prepara los calabacines:

Lava los calabacines y córtalos por la mitad a lo largo. Con una cucharilla, vacía el interior con cuidado, dejando las paredes algo gruesas para que no se rompan al cocerlos. Reserva la pulpa. Cuece las mitades en agua con sal o al vapor durante 5 o 6 minutos, solo para ablandarlas un poco. Escúrrelas y colócalas boca abajo sobre papel de cocina. Haz el sofrito:

En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo bien picados. Cuando estén blandos y comiencen a dorarse, añade la pulpa de calabacín troceada y deja que se cocine unos minutos más. Agrega la carne y el tomate:

Incorpora la carne picada, salpimienta al gusto y cocina hasta que se dore ligeramente. Añade el tomate triturado o rallado y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el relleno quede jugoso y sin exceso de líquido. Rellena los calabacines:

Coloca las mitades de calabacín en una bandeja para horno y reparte el relleno con una cuchara, presionando ligeramente para que queden bien compactos. Espolvorea el pan rallado y el queso por encima para crear una capa crujiente. Hornea:

Mete la bandeja en el horno precalentado a 200 °C y hornea durante unos 15 minutos, o hasta que el queso esté fundido y dorado. Sirve y decora:

Retira los calabacines del horno, espolvorea un poco de perejil fresco picado y sirve calientes. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca o con arroz blanco.

El gusto por comer verduras

El resultado son unos calabacines rellenos tiernos y muy sabrosos, con un relleno jugoso y una capa dorada irresistible. Es un plato equilibrado, completo y lleno de color, perfecto para comer bien sin pasar horas en la cocina.

Además, puedes adaptarlo fácilmente: cambia la carne por atún, lentejas o setas, y tendrás una versión distinta pero igual de rica. Los calabacines aportan fibra y vitaminas, y el queso le da ese toque final que redondea el sabor.

Como dice Karlos Arguiñano, “la cocina es alegría y ganas de compartir”. Y este plato tiene justo eso: sencillez, sabor y ese espíritu de hogar que hace que la comida se disfrute desde el primer bocado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 raciones

Calorías totales: Aproximadamente 1.000 kcal (unas 250 kcal por porción)

Tipo de cocina: Española / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal o segundo plato