Este bol de arroz integral con kimchi, edamame y huevo mollet es una opción equilibrada y muy sencilla de preparar, ideal para quienes buscan una comida reconfortante sin renunciar a lo nutritivo. La combinación funciona especialmente bien: el arroz integral aporta saciedad y un sabor suave que sirve de base, el kimchi introduce un toque fermentado y ligeramente picante, los edamames suman proteínas vegetales y el huevo mollet aporta una textura cremosa que une todos los elementos. Es un plato que invita a comer despacio, a disfrutar los contrastes y a aprovechar ingredientes que suelen ofrecer mucho sabor con poco esfuerzo. Además, se adapta con facilidad a diversas rutinas, ya sea como almuerzo rápido o como cena ligera después de un día intenso. Prepararlo no exige técnica avanzada, solo algo de atención a los tiempos de cocción.

Ingredientes

1 taza de arroz integral

2 tazas de agua

1 taza de edamame sin cáscara ya cocido

Media taza de kimchi picado

2 huevos

1 cucharada de aceite de sésamo

1 cucharada de salsa de soja con poca sal

1 cucharadita de semillas de sésamo tostado

1 cebollino o perejil picado

Sal al gusto

Modo de preparación

Lava el arroz integral bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Colócalo en una olla junto con el agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que hierva. Después baja la intensidad, tapa y deja que se cueza entre treinta y cinco y cuarenta minutos, o hasta que el agua se absorba por completo. Pon a calentar una olla pequeña con agua. Cuando rompa a hervir, introduce los huevos con cuidado y deja que cuezan seis minutos y medio, el tiempo suficiente para que la yema quede cremosa. Retira los huevos del agua caliente y pásalos a un cuenco con agua fría para detener la cocción. Espera un momento y pélalos con suavidad. Si el edamame es congelado, cuécelo en agua hirviendo durante tres o cuatro minutos y escúrrelo. Mezcla en un pequeño recipiente el aceite de sésamo y la salsa de soja. Obtendrás un aderezo sencillo pero muy aromático. Monta el bol colocando el arroz como base. Distribuye el kimchi y el edamame a los lados. En el centro coloca el huevo mollet. Rocía el aderezo por encima y finaliza con semillas de sésamo y un poco de cebollino o perejil picado. Sirve el bol de arroz integral con kimchi, edamame y huevo mollet caliente o templado, según prefieras.

Es un plato que se puede adaptar con facilidad: admite verduras salteadas, tofu, pollo o un toque picante si te gusta experimentar. Gracias a su sencillez, se convierte en una buena opción para quienes buscan comer bien sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 2 porciones

Información nutricional aproximada por porción:

Calorías totales: alrededor de 480 kcal

Proteínas: 22 g

Carbohidratos: 60 g

Grasas: 16 g

Tipo de cocina: inspiración asiática

Tipo de comida: plato principal en bol