Cuando el verano se acerca, lo que apetece es beber cosas refrescantes, heladas, que quiten completamente la sed. Por eso, este batido de verano sin lácteos resulta perfecto para esos días calurosos y pesados, en los que el sol aplasta por igual a seres humanos y a objetos. Además, cuando son sin lácteos pueden ser también más saludables y nutritivos.

Lo ideal es elegir frutas de temporada, para potenciar todos los nutrientes. Por otra parte, no necesariamente el que el batido no incluya lácteos significa que se hará con agua y frutas. Se pueden hacer deliciosos smoothies con diversas leches vegetales, que no resultan empalagosas y sí muy alimenticias, sin sacrificar sabor.

Hay asimismo toda una tendencia en los batidos de no usar las frutas, sino helados o distintos siropes para llegar al sabor que se pretende. Helados de agua de fresas, de melocotón, de limón, etc., son algunos de los sabores que se pueden utilizar. Particularmente, este batido de verano sin lácteos es de kiwi, naranja, plátano y chía, sin ningún tipo de lácteos, ni siquiera leche vegetal. Por otro lado, no solo pueden tener frutas, sino también otros toques diferentes, como sería el caso de la avena.

Este batido es muy recomendable para estimular la vitalidad gracias a las frutas escogidas. El kiwi y las naranjas son ricas en vitamina C, esencial para los procesos celulares y como antioxidante. Además, estimula el sistema inmune, lo cual mantiene el organismo saludable. Por su parte, el plátano contiene mucho potasio, mineral indispensable para el funcionamiento de los músculos, la transmisión nerviosa y para el corazón y los riñones.

Ingredientes:

2 kiwis amarillos

3 kiwis verdes

1 plátano

2 naranjas, el zumo

20 gramos de semillas de chía

Jengibre

Cómo preparar un batido de verano sin lácteos:

Sacar la pulpa de todos los kiwis. Cortar en rodajas el plátano. Colocar todo en el vaso de la licuadora. Añadir el zumo de las naranjas recién exprimidas, las semillas de chía y 1 cm de raíz de jengibre, troceada. Agregar hielo y triturar todo durante 2 o 3 minutos. Servir en vaso ancho.

Prepara tu batido de verano sin lácteos y disfruta de una bebida muy refrescante y saludable. Si dejas reposar el batido, las semillas de chía se esponjarán y harán la consistencia más espesa. Con el dulzor del plátano puede ser suficiente, pero si eres muy golosa/o, te recomendamos que endulces con un poco de sirope de agave o miel, o incluso añadir dos dátiles.

Y si no quieres añadir hielo, puedes congelar los kiwis y el plátano, y utilizarlos así. De esta forma, ayudarán a que el batido tenga más consistencia y un toque como granizado.