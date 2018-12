La receta de polvorones caseros tradicionales de Navidad son un básico de estas fiestas que no puede faltar en cualquier mesa. Este postre obligatorio no es tan difícil de cocinar como podría parecer. La base principal para poder elaborar esta delicia es la manteca de cerdo, un ingrediente con el que no solemos cocinar demasiadas recetas, pero que aporta un sabor realmente único a cualquier dulce. Con las almendras, el azúcar y la harina se combinarán en una fusión perfecta de sabores. Toma nota de cómo preparar unos polvorones caseros tradicionales de Navidad que serán los auténticos protagonistas de la fiesta.

Ingredientes:

500 gr de harina de fuerza

150 gr de azúcar

300 gr de manteca de cerdo

2 cucharadas de canela en polvo

1 copa de aguardiente

Semillas de sésamo

Cómo preparar polvorones caseros