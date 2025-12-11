Verdinas con almejas receta tradicional de Karlos Arguiñano
Verdinas con almejas receta tradicional de Karlos Arguiñano, un guiso marinero lleno de sabor.
Las verdinas con almejas receta tradicional de Karlos Arguiñano son uno de los guisos más finos y elegantes de la gastronomía asturiana. Estas pequeñas alubias verdes, mantecosas y suaves, combinan a la perfección con el sabor salino de unas almejas frescas, creando un plato ligero pero con personalidad. La verdinas con almejas receta asturiana siempre ha tenido ese toque marinero que enamora tanto a quienes la conocen desde la infancia como a quienes la descubren por primera vez.
Un buen remojo previo
Arguiñano suele recordar que las verdinas necesitan hidratación prolongada para que mantengan su textura sedosa. Por eso, antes de empezar el guiso de verdinas con marisco Arguiñano, conviene dejarlas en remojo la noche anterior. Este paso es fundamental para que la legumbre se cocine de forma uniforme y absorba mejor los aromas del caldo. Una vez listas, se escurren y se colocan en una olla amplia junto con un buen chorro de aceite, una cebolla entera pelada, una hoja de laurel y un diente de ajo.
Quien desee aprender cómo preparar verdinas con almejas fácil debe saber que la cocción debe ser siempre suave, sin movimientos bruscos, para evitar que la piel se rompa. Añade agua fría hasta cubrir y cocina a fuego bajo durante una hora aproximadamente. Mientras tanto, limpia las almejas poniéndolas en agua con sal para que eliminen la arena. Este proceso es sencillo, pero marca la diferencia en el resultado final.
El sofrito lleno de sabor
Cuando las verdinas ya están tiernas, se prepara un sofrito con cebolla picada, ajo y perejil para añadirlo al guiso. Arguiñano suele incorporar también un poco de vino blanco, que aporta frescor y equilibra el sabor del marisco. En ese momento, las almejas se agregan a la olla y se cocinan apenas unos minutos, lo justo para que se abran y liberen su jugo salino. Así se logra unas auténticas verdinas con almejas paso a paso, tal y como las presenta el cocinero vasco: suaves, aterciopeladas y llenas de aroma marítimo.
Algunas variaciones
Para los amantes de las variaciones, este plato cuenta con versiones deliciosas y muy interesantes.
Un plato gourmet
Todas estas propuestas demuestran que las verdinas son una legumbre versátil, capaz de combinar con ingredientes muy distintos sin perder su carácter delicado. Sin embargo, pocas elaboraciones alcanzan el equilibrio perfecto de la receta con almejas, que une la suavidad de la legumbre con la frescura del mar.
El resultado final es un plato saludable, ligero y muy reconfortante, ideal para los meses fríos pero igualmente delicioso en cualquier época del año. Seguir la receta de Arguiñano garantiza un éxito seguro: cocina pausada, ingredientes naturales y sabores que respetan la tradición. Si buscas un guiso elegante y lleno de matices, estas verdinas con almejas receta asturiana son una elección perfecta para sorprender en la mesa.