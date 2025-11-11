Tiempo de cocción de la calabaza: olla rápida, horno y microondas

La calabaza es una de esas hortalizas que siempre encuentra su lugar en la cocina. Su sabor suave y ligeramente dulce combina bien con platos salados y postres, y su textura cremosa invita a experimentar. Además, es un alimento económico, lleno de fibra, vitaminas y color. Sin embargo, no siempre está claro cuál es la mejor forma de cocinarla ni cuánto tiempo necesita según el método que elijamos. En esta receta te explicaremos cómo hacerlo paso a paso en olla rápida, horno y microondas, para que puedas escoger la opción que mejor se adapte a tu tiempo y al resultado que buscas.

Ingredientes

1 calabaza mediana (aproximadamente kilo y medio)

1 pizca de sal (opcional)

1 cucharada de aceite de oliva (solo para la versión al horno)

Medio vaso de agua (para olla rápida o microondas)

Papel vegetal o film transparente, según el método de cocción

Puedes usar la variedad que prefieras, aunque las más comunes y sabrosas son la calabaza cacahuete, la potimarrón y la de cabello de ángel. Todas ofrecen una pulpa dulce y tierna que se adapta a múltiples preparaciones.

Modo de preparación

En olla rápida

La olla rápida es perfecta cuando el tiempo escasea y quieres una calabaza lista en pocos minutos.

Pela la calabaza, retira las semillas y córtala en trozos medianos. Coloca los trozos en la olla con medio vaso de agua. No hace falta cubrirla. Cierra la tapa, lleva a fuego medio-alto y espera a que empiece a liberar vapor. Reduce el fuego y deja cocer entre 5 y 7 minutos. Una vez lista, deja que la presión baje por completo antes de abrir. Escurre el exceso de agua si prefieres una textura más seca o tritúrala directamente.

El resultado es una calabaza muy tierna y jugosa, ideal para preparar purés, cremas o guarniciones suaves.

En horno

Si lo que buscas es potenciar su sabor y conseguir una calabaza con notas dulces y un ligero toque tostado, el horno es tu mejor aliado.

Precalienta el horno a 200 grados. Corta la calabaza por la mitad, retira las semillas y colócala en una bandeja con papel vegetal. Rocía con un poco de aceite de oliva y añade una pizca de sal si lo deseas. Hornea entre 40 y 50 minutos, dependiendo del tamaño y del grosor de la pulpa. Sabrás que está lista cuando el cuchillo se hunda sin resistencia. Déjala reposar unos minutos y retira la pulpa con una cuchara.

Este método realza su dulzor natural y aporta una textura cremosa con un toque caramelizado. Perfecta para cremas, ensaladas templadas o incluso para acompañar carnes asadas.

En microondas

El microondas es la opción más rápida y práctica, sobre todo si solo necesitas una pequeña cantidad.

Pela la calabaza y córtala en cubos de tamaño medio. Coloca los trozos en un recipiente apto para microondas con dos cucharadas de agua. Cubre con film transparente o una tapa con agujeros. Cocina a potencia máxima (unos 800-900 vatios) durante 8 a 10 minutos. Deja reposar un par de minutos antes de destapar y comprueba la cocción. Si aún está firme, añade dos minutos más.

Obtendrás una calabaza tierna y ligera, con un sabor natural y sin apenas esfuerzo. Es una buena base para sopas, purés o platos saludables.

Información suplementaria

Tiempo de preparación total: entre 15 y 50 minutos (según el método) Olla rápida: 10 minutos Microondas: 12 minutos Horno: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (por ración): Calorías: 90 kcal Tipo de cocina: Casera, saludable

Tipo de comida: Guarnición o base para purés, sopas y platos principales

Conclusión

Cocinar calabaza no tiene misterio, solo requiere conocer los tiempos justos y el método más adecuado. La puedes rellenar de todo tipo de ideas.