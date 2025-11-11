Tiempo de cocción de la calabaza: olla rápida, horno y microondas
Descubre cuánto tarda en cocerse la calabaza en olla rápida, horno o microondas según su uso.
Crema de calabaza al curry
Recetas de calabaza en otoño
Verduras en su punto
La calabaza es una de esas hortalizas que siempre encuentra su lugar en la cocina. Su sabor suave y ligeramente dulce combina bien con platos salados y postres, y su textura cremosa invita a experimentar. Además, es un alimento económico, lleno de fibra, vitaminas y color. Sin embargo, no siempre está claro cuál es la mejor forma de cocinarla ni cuánto tiempo necesita según el método que elijamos. En esta receta te explicaremos cómo hacerlo paso a paso en olla rápida, horno y microondas, para que puedas escoger la opción que mejor se adapte a tu tiempo y al resultado que buscas.
Ingredientes
Puedes usar la variedad que prefieras, aunque las más comunes y sabrosas son la calabaza cacahuete, la potimarrón y la de cabello de ángel. Todas ofrecen una pulpa dulce y tierna que se adapta a múltiples preparaciones.
Modo de preparación
- En olla rápida
La olla rápida es perfecta cuando el tiempo escasea y quieres una calabaza lista en pocos minutos.
- Pela la calabaza, retira las semillas y córtala en trozos medianos.
- Coloca los trozos en la olla con medio vaso de agua. No hace falta cubrirla.
- Cierra la tapa, lleva a fuego medio-alto y espera a que empiece a liberar vapor.
- Reduce el fuego y deja cocer entre 5 y 7 minutos.
- Una vez lista, deja que la presión baje por completo antes de abrir.
- Escurre el exceso de agua si prefieres una textura más seca o tritúrala directamente.
El resultado es una calabaza muy tierna y jugosa, ideal para preparar purés, cremas o guarniciones suaves.
- En horno
Si lo que buscas es potenciar su sabor y conseguir una calabaza con notas dulces y un ligero toque tostado, el horno es tu mejor aliado.
- Precalienta el horno a 200 grados.
- Corta la calabaza por la mitad, retira las semillas y colócala en una bandeja con papel vegetal.
- Rocía con un poco de aceite de oliva y añade una pizca de sal si lo deseas.
- Hornea entre 40 y 50 minutos, dependiendo del tamaño y del grosor de la pulpa.
- Sabrás que está lista cuando el cuchillo se hunda sin resistencia.
- Déjala reposar unos minutos y retira la pulpa con una cuchara.
Este método realza su dulzor natural y aporta una textura cremosa con un toque caramelizado. Perfecta para cremas, ensaladas templadas o incluso para acompañar carnes asadas.
- En microondas
El microondas es la opción más rápida y práctica, sobre todo si solo necesitas una pequeña cantidad.
- Pela la calabaza y córtala en cubos de tamaño medio.
- Coloca los trozos en un recipiente apto para microondas con dos cucharadas de agua.
- Cubre con film transparente o una tapa con agujeros.
- Cocina a potencia máxima (unos 800-900 vatios) durante 8 a 10 minutos.
- Deja reposar un par de minutos antes de destapar y comprueba la cocción. Si aún está firme, añade dos minutos más.
Obtendrás una calabaza tierna y ligera, con un sabor natural y sin apenas esfuerzo. Es una buena base para sopas, purés o platos saludables.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación total: entre 15 y 50 minutos (según el método)
-
Olla rápida: 10 minutos
-
Microondas: 12 minutos
-
Horno: 50 minutos
-
-
Porciones: 4 personas
-
Información nutricional (por ración):
-
Calorías: 90 kcal
- Tipo de cocina: Casera, saludable
-
-
Tipo de comida: Guarnición o base para purés, sopas y platos principales
Conclusión
Cocinar calabaza no tiene misterio, solo requiere conocer los tiempos justos y el método más adecuado. La puedes rellenar de todo tipo de ideas.
- En olla rápida, obtendrás una textura suave en pocos minutos.
- En horno, disfrutarás de un sabor más concentrado y una calabaza dorada por fuera.
- En microondas, conseguirás rapidez sin perder valor nutritivo.