Tarta tres chocolates en Monsieur Cuisine: receta fácil y perfecta

Hay postres que nunca dejan de funcionar y la tarta tres chocolates ocupa ese lugar por méritos propios. Tiene presencia en la mesa, gusta a casi todo el mundo y, aunque el resultado parece elaborado, la realidad es que con Monsieur Cuisine se prepara sin demasiadas complicaciones. El robot facilita mucho el trabajo porque controla la temperatura y mezcla cada ingrediente de forma uniforme, algo especialmente útil cuando hay que preparar tres capas distintas.

Si ya has utilizado este robot para elaborar postres, seguramente te resulte familiar la comodidad del proceso. No te pierdas el Arroz con leche Monsieur Cuisine, donde prácticamente todo el trabajo lo hace la máquina. Y si buscas nuevas ideas para sacar más partido al robot, merece la pena echar un vistazo a Recetas Monsieur Cuisine, una recopilación con propuestas tanto dulces como saladas.

Ingredientes

Para la base necesitarás 200 gramos de galletas tipo María o Digestive y 80 gramos de mantequilla fundida.

Cada una de las tres capas se preparan con 150 gramos de chocolate, diferenciados en negro, con leche y blanco. El proceso también incluye 500 mililitros de nata para montar, 250 mililitros de leche y uno sobre de cuajada para cada chocolate. En todo, necesitarás un litro y medio de nata, 750 mililitros de leche y tres sobres de cuajada.

Cómo hacer una tarta de tres chocolates en Monsieur Cuisine paso a paso:

Comienza con la base. Coloca las galletas en el vaso del máquina de batir Monsieur Cuisine y tritura hasta obtener una textura suave, sin trozos grandes. Agrega la mantequilla derretida y continúa machacando otros unos segundos. Resultará una pasta ligeramente humeda y compacta. Llega el turno de la primera capa. Introduce en el vaso el chocolate negro troceado junto con la nata, la leche y un sobre de cuajada. Programa unos siete minutos a 90 ºC y velocidad 3. Cuando todo esté completamente fundido, vierte la mezcla con cuidado sobre la base de galleta. Antes de continuar conviene esperar unos minutos. No hace falta que la capa esté totalmente fría, pero sí ligeramente firme. Ese pequeño margen facilita mucho el montaje. Repite exactamente el mismo procedimiento con el chocolate con leche. Justo antes de añadirlo, pasa suavemente un tenedor por la superficie de la primera capa. No es un paso decorativo. Sirve para que ambas queden bien unidas y no se separen al cortar las porciones. Haz lo mismo con el chocolate blanco. Para conservar las capas bien definidas, un truco sencillo consiste en dejar caer la mezcla sobre una cuchara colocada boca abajo. Así el líquido pierde fuerza al caer y evita remover la capa anterior. Cuando las tres estén listas, deja que la tarta pierda un poco de temperatura antes de guardarla en el frigorífico. Lo ideal es dejarla reposar unas seis horas, aunque si permanece toda la noche refrigerándose el resultado suele ser todavía mejor.

Trucos para que salga perfecto

La paciencia marca bastante la diferencia en esta receta. Si intentas acelerar el proceso o mueves el molde antes de tiempo, es fácil que alguna capa se deforme o termine mezclándose con la siguiente.

También merece la pena invertir en un chocolate de buena calidad. No hace falta recurrir a marcas exclusivas, pero sí elegir uno que funda bien y tenga un sabor equilibrado. Se nota mucho en el resultado final.

Otro detalle que suele pasarse por alto es el rallado superficial entre capas. Apenas lleva unos segundos y evita uno de los problemas más habituales: que las distintas capas se deslicen unas sobre otras cuando se sirve la tarta.

Variantes de la receta

La receta clásica funciona tan bien que cuesta mejorarla, aunque admite algunos cambios interesantes. Hay quien sustituye la base de galletas María por unas de cacao para conseguir un sabor más intenso desde el primer bocado.

También queda muy bien añadir unas gotas de vainilla al chocolate blanco o incorporar una pizca de café soluble en la capa de chocolate negro. No llega a saber a café, pero potencia bastante el aroma del cacao.

Si disfrutas preparando postres con Monsieur Cuisine, otra propuesta muy recomendable es el Membrillo Monsieur Cuisine.

Cómo conservar tarta tres chocolates

Debe conservarse siempre en el frigorífico, preferiblemente cubierta con film transparente o dentro de un recipiente con tapa. Así mantiene la humedad y evita absorber olores de otros alimentos.

Aguanta perfectamente entre tres y cuatro días. También admite congelación en porciones individuales. Cuando quieras servirla, basta con pasarla al frigorífico unas horas antes para que recupere poco a poco su textura cremosa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tiempo de reposo: 6 horas.

Porciones: 10-12 raciones.

Información nutricional: unas 470 kcal por ración.

Tipo de cocina: Internacional.

Tipo de comida: Postre.