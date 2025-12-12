Sopa de mejillones de Arguiñano: receta marinera sencilla

La sopa de mejillones de Arguiñano es uno de esos platos que resumen muy bien la cocina marinera tradicional: ingredientes sencillos, mucho sabor y una elaboración al alcance de cualquiera. Es una receta perfecta para los días fríos, pero también una gran opción como primer plato en una comida especial. Además, se prepara con productos económicos y fáciles de encontrar, lo que la convierte en una sopa de mejillones fácil y muy agradecida.

Inspirada en el estilo claro y práctico de Karlos Arguiñano, esta sopa demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de una buena sopa de pescado casera.

Una sopa marinera con sabor a costa

Los mejillones son uno de los mariscos más utilizados en la cocina española. Baratos, sabrosos y muy versátiles, resultan ideales para preparar caldos intensos. En esta receta, el protagonista es el caldo de mejillones casero, que se obtiene al cocerlos y aprovechar todo su jugo, aportando un sabor profundo y muy natural.

Por eso, esta elaboración puede considerarse tanto una receta de mejillones en caldo como una deliciosa sopa de marisco con mejillones, perfecta para abrir el apetito.

Ingredientes para 4 personas

1 kg de mejillones frescos

1 cebolla

1 puerro

1 tomate maduro

1 diente de ajo

1 litro de agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Perejil fresco

Pan en rebanadas (opcional)

Preparación paso a paso

Empieza limpiando bien los mejillones, retirando las barbas y raspando las conchas. Colócalos en una olla amplia con un poco de agua y tápalos. Cocínalos a fuego fuerte hasta que se abran. Retíralos, cuela el líquido de cocción y resérvalo: este será la base de tu caldo de mejillones casero. Saca los mejillones de las conchas y resérvalos. En otra cazuela, sofríe en aceite de oliva la cebolla, el puerro y el ajo bien picados. Cocina a fuego medio hasta que estén bien pochados. Añade el tomate rallado y deja que se cocine unos minutos más, hasta que pierda el exceso de agua. A continuación, incorpora el caldo de mejillones colado y añade el litro de agua si es necesario. Deja hervir suavemente unos 10–15 minutos para que los sabores se integren. Salpimentar al gusto y añade los mejillones reservados en los últimos minutos para que no se pasen. Sirve la sopa bien caliente, espolvoreada con perejil fresco y, si te gusta, con unas rebanadas de pan dentro o al lado. Así obtendrás una auténtica sopa marinera Arguiñano, sencilla y llena de sabor.

Consejos para un mejor resultado

Usa mejillones muy frescos: marcarán la diferencia.

Cuela siempre el caldo para evitar restos de arena.

No cocines demasiado los mejillones en la sopa final, para que queden tiernos.

Otras sopas para variar el menú

Un plato humilde que siempre apetece

Esta sopa de mejillones fácil es una muestra perfecta de cómo la cocina marinera tradicional puede ser sabrosa, económica y reconfortante. Una sopa de pescado casera ideal para cualquier época del año, que recupera el sabor del mar con ingredientes sencillos y mucho cariño.