Sopa de boletus: receta cremosa y reconfortante para los días fríos

Cuando los termómetros se desploman y las primeras nieves asoman por las cumbres, pocas sensaciones igualan el consuelo de una cuchara humeante llena de matices a bosque húmedo y tierra mojada. Las setas silvestres despliegan todo su potencial en platos donde el chup-chup lento concentra la esencia de cada hongo. Aprovechar la riqueza micológica de temporada permite elaborar platos reconfortantes que reconfortan el cuerpo y el alma al instante. Si te apasiona exprimir al máximo el sabor de estos tesoros otoñales en otras preparaciones igual de reconfortantes, puedes inspirarte con los trucos de una Salsa de boletus arguiñano, perfecta para acompañar carnes.

Para quienes prefieren explorar texturas crudas y delicadas cuando el producto es fresco del día, resulta imperdible echar un ojo al refinado Carpaccio de boletus, mientras que una untuosa Crema boletus ofrece el puente ideal hacia sopas más densas y terciopeladas.

Ingredientes

400 gramos de boletus edulis frescos o congelados de buena calidad

1 cebolla chalota grande o media cebolla blanca fina

2 dientes de ajo

750 mililitros de caldo de verduras o de pollo casero

100 mililitros de nata líquida para cocinar

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Una ramita de tomillo fresco

Sal marina y pimienta negra recién molida

Cómo hacer sopa de boletus paso a paso

Limpiar los boletus con un paño húmedo para retirar restos de tierra, evitando sumergirlos bajo el grifo para que no absorban agua innecesaria, y trocearlos en láminas no demasiado finas. Pelar y picar finamente la chalota y los dientes de ajo en brunoise muy menuda. Calienta el aceite de oliva virgen extra en una olla grande luego saltea los chalotes y el ajo hasta que estén transparentes y tiernos. Coloca los champiñones cortados en la sartén y sube un poco el fuego para que se salteen por cinco minutos, dándoles un color dorado y liberando su jugo. Reserva unos cuantos trozos de los champiñones salteados para decorar el plato más tarde. Vierte el caldo hirviendo sobre los champiñones, agrega el ramito de tomillo y deja cocinar todo a fuego lento unos veinte minutos, permitiendo que todos los sabores se combinen por completo. Retira el tomillo, agrega la crema y o bien tritura la mitad para obtener una consistencia suave o déjala tal cual si quieres ver algunos champiñones en cada cucharada. Salpimentar al gusto, repartir los boletus reservados por encima y servir bien caliente.

Trucos para que salga perfecto

Utilizar un caldo casero bien concentrado marca la diferencia entre una sopa plana y un plato con profundidad de sabor. Si encuentras setas deshidratadas, puedes hidratarlas en agua templada y añadir ese líquido filtrado a la cazuela para multiplicar los matices micológicos.

Variantes de la receta

La otra mitad del caldo se puede reemplazar con vino blanco seco cuando se saltea. Esto le va a dar a tu sopa un toque de sofisticación a través de su acidez la cual contrarresta el elemento graso de la crema. Si lo que buscas es algo más delicado entonces simplemente se puede omitir la crema y usar en su lugar aceite de oliva extra virgen.

Con qué acompañar sopa de boletus

Unas rebanadas de pan de masa madre tostadas con ajo y aceite de oliva crujen de maravilla al sumergirlas en el caldo. Un vino tinto joven o un blanco con barrica sutil completan una cena de invierno redonda.

Cómo conservar sopa de boletus

Se mantiene perfectamente en la nevera dentro de un recipiente hermético durante tres días, aunque al contener nata es preferible no congelarla para evitar que se separe la emulsión al recalentarla.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 comensales

Información nutricional: 210 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional de temporada

Tipo de comida: Primer plato o cena reconfortante