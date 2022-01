Es muy común que algunos de los vegetales, frutas y verduras maduren demasiado dentro del refrigerador o se descompongan porque se ha pasado de tiempo o porque no se guardó en las condiciones correctas, uno de esos son los tomates. Todos quieren saber el truco definitivo para que los tomates no maduren.

Existen diversas formas de aprovecharlos, pero con procesos un poco laboriosos o con más ingredientes de los que se quisieran usar, como la passata italiana, cortarlos y congelarlos, encurtirlos o deshidratarlos.

El hecho de tener tomates frescos y firmes es una de las necesidades básicas en la cocina. Esta hortaliza es indispensable en distintas recetas, como ensaladas, salsas, pastas, estofados e infinidad de ideas. Pero, ¿qué pasa si esos tomates preciosos que elegiste con tanto cuidado no duran lo suficiente? Una manera muy sencilla, oculta y poco conocida de conservarlos para evitar que sigan madurando dentro del refrigerador es… ¡voltearlos!

Un truco tan sencillo como increíble

Sí, cuando se coloca el tomate cubriendo donde estaría el pedúnculo, que es el tallo que une al fruto con la planta, se estaría evitando que ocurra la maduración. Para hacerlo, simplemente hay que voltearlos hacia abajo (por decirlo de alguna manera) y así se cubre fácilmente. El tiempo que dure frescos o con la calidad de sabor en el refrigerador dependerá también de la madurez con que se cosechó. Es decir, tras la cosecha los tomates pueden durar comestibles cuanto menos maduros estaban.

¿Cómo funciona voltearlos?

El truco para que los tomates no maduren está en cubrir el punto por donde pierde la humedad. Lo aconsejable es no guardarlos dentro del refrigerador, pero, en caso de no tener un espacio con temperaturas agradables, es conveniente conocer esta técnica. Se utiliza un recipiente plano, donde se colocará cada tomate volteado y pegado al vidrio o plástico, preferiblemente.

También funciona usar un adhesivo amigable para cubrir ese tallito. Los tomates pueden guardarse en exteriores a unos 10 o 12 grados centígrados, para no acelerar el proceso de maduración. Sin embargo, cuando el verano o las temperaturas son demasiados altas, se puede almacenar en el refri. La desventaja es que el frío de allí puede modificar el sabor del tomate al romper algunas de las membranas que lo componen.

Consejos para una mejor conservación

Siempre debe mantenerse limpio el refrigerador, especialmente el área de los alimentos frescos. En el caso de los tomates, lo ideal es guardarlos lejos de aquellos frutos climatéricos, es decir, que siguen madurando rápidamente poscosecha. Un ejemplo claro son los plátanos, las bananas y la manzana. Estos, al madurar, liberan una sustancia denominada etileno, un químico orgánico responsable de la maduración natural y que suele usarse frecuentemente en la industria agricola. Como ves, es muy sencillo prevenir para que los tomates no maduren demasiado pronto.