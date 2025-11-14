El secreto de Carlos Herrera para conseguir unas croquetas cremosas únicas: «No le echo…»

Carlos Herrera tiene el secreto para conseguir unas croquetas cremosas y deliciosas, es cuestión de modificar determinados ingredientes para que la receta quede perfecta. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que serán esenciales. Este amante de la comida actualiza un clásico de nuestra cocina y lo hace de tal forma que nos hará disfrutar de unas croquetas que jamás nos han quedado tan bien, es cuestión de ponerse manos a la obra con ellas.

Es hora de aprovechar al máximo algunos detalles que nos descubren personajes públicos y que reflejan la cruda realidad. Adaptar las recetas a nuestros gustos es algo esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta que necesitamos conseguir unas croquetas de esas que impresionan. Las queremos a nuestro gusto y para que así sea vamos a descubrir lo mejor de este tipo de elementos que será esencial. Con algunos elementos que nos darán el acabado que buscamos en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos. Este tipo de elementos pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

No les echa un ingrediente especial a las croquetas

Así podrás conseguir unas croquetas cremosas y únicas

Estas increíbles croquetas cremosas y únicas pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días. Un maestro como Carlos Herrera sustituye la leche entera por desnatada para restarle protagonismo a este ingrediente y dárselo a un jamón ibérico o un básico que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

También añade unos kikos triturados al rebozado para multiplicar el toque crujiente, algo que le dará a estas croquetas un final de fiesta maravilloso en todos los sentidos. Puedes conseguir un extra de buenas sensaciones de una manera que nos costará creer.

Te proponemos una receta básica y sencilla para que pongas en práctica esta mezcla de sabores que le dará un extra de sabor a un básico incombustible como las croquetas más auténticas que hayas probado nunca.

Ingredientes:

1 puerro grande

100 gr harina blanca

1 vaso caldo pescado o marisco

1 l leche

300 gr gambas

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Pimentón

2 cucharadas de aceite oliva

1 huevo

100 gr pan rallado

Cómo preparar croquetas de gambas y puerros