El trucazo de Carlos Herrera para que la bechamel de tus croquetas quede perfecta

Carlos Herrera es uno de los periodistas más reconocidos y con una más larga trayectoria en nuestro país, además de un gran amante de la gastronomía, tal y como él mismo ha confesado en numerosas ocasiones y situaciones, como por ejemplo en su cuenta de Instagram. Hoy te contamos el secreto de la bechamel de Carlos Herrera que hace que le salgan unas croquetas increíblemente buenas que dejan sin aliento a todo aquel que las prueba… ¡querrás ponerlo en práctica!.

Al periodista andaluz le encanta cocinar y preparar todo tipo de recetas para degustar con su familia y amistades, siempre curioso por probar nuevas recetas tanto en casa como en algunos de los restaurantes que visita y de los que suele compartir imágenes en sus redes sociales.

El secreto de la bechamel de Carlos Herrera para hacer croquetas

El periodista ha estado en el programa ‘Poniendo las calles’, presentado por Carlos Moreno, y durante su intervención ha querido recordar una anécdota del pasado mes de junio, concretamente en la Romería del Rocío, mientras preparaba unas croquetas para sus amigos. Herrera explicó, paso a paso, cómo prepara sus croquetas de jamón para conseguir que le salga una receta perfecta.

Carlos Herrera tiene claro que para empezar con buen pie hay que elegir muy bien el jamón, que puede ser en recortes que tengas por casa, taquitos de jamón o bien uno comprado específicamente, teniendo en cuenta que cuanto mejor sea el jamón, más ricas estarán las croquetas. El periodista sofríe un poco el jamón con una finita línea de aceite, le añade cebolla y lo sofríe todo hasta que esté en el punto ideal.

Lo siguiente en la receta de Herrera es añadir la harina, un poquito de sal y pimienta negra, removiendo todo para después añadir la leche, el paso en el que está el gran truco de la bechamel de Carlos Herrera, según sus propias palabras: «yo le añado leche desnatada, siempre desnatada, nunca entera porque le da un sabor a la croqueta demasiado lechosa». Después, «trituras todo, lo dejas reposar y le das forma a las croquetas, hasta que esté frío y se pase por huevo y pan rallado».

Además, Herrera desveló en esa charla con Moreno que a veces tritura unos kikos para ese rebozado y que quede una textura más crujiente, además de un toque final de sabor espectacular. Un truquito que sin duda resulta curioso animarse a probarlo.