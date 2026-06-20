Salmón crujiente con arroz y salsa spicy

El salmón con arroz es siempre una excelente combinación. Mucho más si acompañamos el plato principal de una salsa spicy, con sabor y cremosa. Aunque parece un plato de la carta de un restaurante gourmet, lo puedes replicar en casa.

El arroz aporta una base suave y reconfortante. El salmón añade sabor y una textura espectacular cuando se cocina correctamente. Luego aparece la salsa picante para unirlo todo y dar ese toque que hace que quieras repetir otro bocado.

Ingredientes

Para el salmón:

4 lomos de salmón fresco (unos 150-180 g cada uno)

1 cucharada de aceite de oliva o aceite de sésamo

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Para el arroz:

250 g de arroz jazmín o arroz de grano largo

500 ml de agua

Una pizca de sal

Para la salsa spicy:

4 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de salsa sriracha

1 cucharadita de zumo de lima

1 cucharadita de salsa de soja

Para decorar:

Cebollino fresco picado

Semillas de sésamo

Rodajas de lima

Cómo preparar el salmón crujiente

Empieza cocinando el arroz. Lávalo bajo el grifo hasta que el agua salga bastante clara. Este paso ayuda a eliminar parte del almidón superficial y permite obtener un arroz más suelto. Después, colócalo en una cazuela con el agua y la sal. Cocina a fuego medio hasta que absorba el líquido y quede tierno. Mientras tanto, seca bien los lomos de salmón con papel de cocina. Parece un detalle menor, pero influye mucho en el resultado final. Cuanta menos humedad tenga la superficie, más fácil será conseguir una capa exterior dorada y ligeramente crujiente. Sazona el pescado con sal y pimienta. Calienta una sartén amplia a fuego medio-alto y añade el aceite. Cuando esté caliente, coloca los lomos con la piel hacia abajo. No los muevas durante varios minutos. Esa paciencia marca la diferencia. La piel irá quedando firme y crujiente mientras la grasa natural del salmón se funde poco a poco. Cuando la mayor parte del lomo haya cambiado de color, dale la vuelta y termina la cocción durante uno o dos minutos más, dependiendo del grosor.

Lo ideal es que el interior permanezca jugoso.

Preparación de la salsa spicy

La salsa apenas requiere trabajo. Mezcla la mayonesa, la salsa sriracha, el zumo de lima y la salsa de soja en un recipiente pequeño. Prueba el resultado. Si te gusta un sabor más intenso, puedes añadir un poco más de sriracha. Si prefieres un toque más suave, incorpora algo más de mayonesa. La combinación resulta cremosa, ligeramente ácida y con un picante moderado que acompaña muy bien al salmón sin ocultar su sabor.

Montaje del plato

Reparte el arroz caliente entre los platos o cuencos. Coloca encima cada lomo de salmón y añade la salsa spicy al gusto.

Espolvorea semillas de sésamo y perejil o cebollino fresco.

Consejos para un mejor resultado

La calidad del salmón influye bastante en el plato final. Siempre que sea posible, utiliza pescado fresco y de buena procedencia.

También conviene evitar cocinarlo en exceso. El salmón pierde parte de su jugosidad cuando pasa demasiado tiempo al fuego. Un centro ligeramente rosado suele ofrecer una textura mucho más agradable.

Respecto al arroz, el jazmín funciona especialmente bien porque aporta un aroma suave que combina con los ingredientes de inspiración asiática presentes en la receta.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 650-750 calorías por porción (estimación basada en ingredientes habituales y cantidades estándar)

Tipo de cocina: Fusión asiática

Tipo de comida: Almuerzo o cena