Ni pan ni huevo: el truco del chef Ángel León para que el pescado frito quede perfecto con este ingrediente

El pescado frito es un plato típico de la gastronomía española, especialmente en Andalucía, y el cocinero Ángel León conoce el mejor truco para que quede perfecto. Conocido como el «Chef del Mar» y con cinco estrellas Michelin, señala que «el pescado frito no lleva pan rallado ni huevo, sino que el truco está en echar 50 gramos de harina». Ahora bien, no se debe utilizar cualquier harina, sino una mezcla de tres harinas que podemos encontrar fácilmente en el supermercado y que marcará la diferencia entre un plato normal y corriente y otro sobresaliente.

Más allá de la harina, hay que prestar especial atención al mejor pescado para freír en casa, con el objetivo de conseguir un resultado en el que el pescado tenga un exterior crujiente y un interior jugoso. Por ejemplo, los boquerones son un pescado pequeño con una carne suave y un sabor delicioso; su tamaño es ideal para freírlos enteros y se pueden combinar con un toque de limón. Asimismo, la pescadilla es una gran opción para quienes buscan un pescado con pocas espinas; su carne blanca y tierna se cocina de manera uniforme.

El mejor truco para que el pescado frito quede perfecto

Lograr una fritura perfecta no siempre es fácil, pero con algunos trucos sencillos es posible conseguir un plato digno del mejor chef. En este contexto, Ángel León destaca la importancia de usar una mezcla de tres tipos de harina (trigo, garbanzo y una especial para freír) a partes iguales, ya que esta combinación aporta una textura más crujiente y ligera.Otro aspecto clave es no lavar el pescado con agua del grifo. Lo ideal es evitar el agua dulce para no alterar su sabor natural, ya que el pescado debe saber a mar. Una vez limpio y preparado, se pasa directamente por la harina antes de freírlo.

En cuanto a la fritura, recomienda utilizar aceite de oliva y esperar a que alcance la temperatura adecuada antes de introducir el pescado. Como toque final, sugiere disfrutarlo recién hecho, incluso con las manos, para apreciar mejor su textura y sabor. «Lo mejor es que nos lo comamos con las manos, con la piel y su tripa».

Más allá de los boquerones y la pescadilla, hay otros pescados estupendos para freír. Las sardinas destacan por su intenso sabor a mar y su tamaño, perfecto para freírlas enteras; cabe señalar que su interior se mantiene jugoso tras la fritura. Mientras, el bacalao es uno de los pescados más valorados para freír gracias a su sabor y textura; tanto fresco como desalado, permite conseguir ese equilibrio perfecto entre un exterior crujiente y un interior jugoso. Finalmente, el salmonete, conocido por su característico color rojizo y su sabor intenso, tiene una carne ligeramente grasa que al freírse queda muy jugosa.

Pavias de bacalao

«Esta tapa, muy popular en las barras sevillanas y típica de la época de Cuaresma, destaca por su sencillez y sabor. Aunque muchas personas la asocian con Madrid, su verdadero origen se encuentra en Andalucía, donde forma parte esencial de la tradición gastronómica. La elaboración es muy fácil: se mezcla ajo y perejil picados con huevo, cúrcuma, levadura tipo Royal, cerveza y harina, sin añadir sal, ya que el bacalao desalado ya aporta el punto necesario. El resultado debe ser una masa ligera en la que se rebozan los trozos de bacalao antes de freírlos en abundante aceite de oliva caliente. Así se consigue un exterior crujiente y un interior tierno, perfecto para servir recién hecho y, si se desea, acompañado de un poco de alioli».