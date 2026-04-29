Recetas fáciles y deliciosas para sorprender por el Día de la Madre 2026
Toma nota de las recetas de este día de la Madre 2026
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Sorprender por el Día de la Madre 2026 es algo posible con estas recetas fáciles y deliciosas a la persona más especial del mundo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de detalles que marcan la diferencia, en este caso, necesitamos conseguir una mezcla de sabores que marquen este día tan especial. Lo que queremos es apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.
Estas recetas fáciles y deliciosas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el amor se recuerda a través de los sabores. Dar una de esas sorpresas que no se olvidan, recibir este tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Habrá llegado el momento de apostar claramente por unos platos que pueden marcar este día tan especial, de una manera sorprendente, este día de la madre 2026 estará repleto de sabor y de buenas sensaciones con unos platos que serán esenciales que tengamos en consideración.
Sorprender este Día de la Madre 2026 a través de la comida
Empezando por un desayuno en la cama de esos que nunca vienen mal, te proponemos una forma fácil y rápida, además de muy gustosa de sorprender a la persona más especial de la casa. Un pequeño gesto que puede convertirse en una excusa ideal para cocinar una serie de platos que son la mayor muestra de amor posible.
Vamos a crear una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. De la mano de una serie de ingredientes que pueden acabar generando algunos elementos que, sin duda alguna, serán esenciales que tengamos en consideración.
Este Día de la Madre vas a poder mostrar tu amor de una forma que quizás hasta el momento desconocíamos. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, tocará poner en práctica, un buen plato principal y un picoteo acorde con la fecha que tenemos en mente, es lo mejor que le podemos regalar.
Un regalo que no cuesta casi nada y que tienes en marcha con tres platos especiales, un buen gofre con un café para desayunar, un plato de pasta con un toque de marisco y esa tortilla de patatas ideal para un tapeo con pan con tomate e ibéricos para una noche plagada de emociones.
Este día de la madre sorprenderá con estas recetas fáciles y deliciosas
Cómo preparar gofres de Nutella:
En un bol grande, mezclar la harina, el cacao, las avellanas troceadas, los polvos de hornear, el azúcar y la sal.
Aparte, batir los huevos con la leche, la vainilla y la mantequilla derretida.
Mezclar los ingredientes secos con los húmedos, no importa si quedan grumos (si se mezcla mucho, los gofres pueden quedar duros).
Calentar la waflera y engrasarla ligeramente.
Cuando esté caliente, extender ½ taza de la mezcla por la superficie, tapar y cocinar de 3 a 5 minutos, hasta que el gofres deje de humear. Reservar caliente en un plato.
Repetir la operación hasta terminar con toda la masa.
Cubrir con una buena porción de Nutella.
- Espaguetis con gambas
Ingredientes (4 personas):
- 450 g de espaguetis
- 300 g de gambas (pueden ser congeladas)
- Una guindilla
- 4 dientes de ajo
- 150 g de tomate seco
- 250 g de tomate frito
- 2 cucharadas de perejil
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
Cómo preparar espaguetis con gambas:
En primer lugar vamos con las gambas; si son congeladas, para tenerlas listas para la receta haremos esto: preparamos un cazo con agua y un poco de sal y laurel. Cuando el agua esté caliente ponemos las gambas congeladas, esperamos que el agua vuelva a hervir. Apagamos el fuego y dejamos las gambas dos minutos. Luego escurrimos.
Depende del tamaño el tiempo pero oscila entre 4/6 minutos. No tires el agua de cocer las gambas, reserva y deja reposar las gambas un par de minutos. Si las gambas son frescas, solo tienes que escurrirlas debajo del grifo unos segundos y luego ya las tendremos listas para la receta.
Aprovecha el agua de cocción de las gambas, añadiendo unpoco más hasta tener un litro para cocer los espaguetis. El tiempo según lo que recomiende el fabricante. Mientras tanto laminamos los ajos y la guindilla, preparamos un sartén con aceite virgen y sofreímos los ajos junto a la guindilla 2 minutos sin dejar de remover.
Añadir la salsa de tomate, el tomate seco, el perejil, pimienta y sal. Remover y a continuación añadir las gambas. Cocinar 5 minutos a fuego medio. Luego apagar el fuego y dejar reposar. Cuando la pasta haya terminado su cocción, escurrirla bien y añadirla a la olla o recipiente donde tenemos el resto de los ingredientes. Mezclar con la salsa y las gambas, ajustar de sal si hace falta y servir.
- Tortilla de patatas con cebolla caramelizada
Ingredientes:
- 750 gramos de patatas
- 2 cebollas
- 6 huevos
- ½ vaso de agua
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra fresca
Cómo preparar la tortilla de patatas con cebolla caramelizada:
Pelar y cortar las cebollas en juliana, pelar y cortar las patatas en rodajas finas.
En una sartén sofreír las cebollas en dos cucharadas de aceite de oliva con una pizca de sal para que vaya liberando líquido.
Apenas se hayan dorado un poco comenzar a remover y agregar un poquito de agua para evitar que se quemen.
Seguir removiendo hasta que reduzca y tome un color acaramelado. Reservar.
Al mismo tiempo, en otra sartén, freír las patatas en abundante aceite de oliva, a fuego bajo, durante unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que algunas patatas comiencen a dorarse.
Retirar del fuego y limpiar la sartén.
Batir los huevos en un bol grande, agregar las patatas, salpimentar e incorporar las cebollas caramelizadas; mezclar bien y dejar en reposo 5 minutos.
Calentar en la sartén una cucharada de aceite y verter el contenido del bol; cocinar por un lado hasta que cuaje, voltear la tortilla y cocinar unos minutos más por el otro lado.
El punto final de la tortilla varía mucho en función de los gustos de quien la vaya a comer. A algunas personas les gusta bien jugosa, que se note incluso el huevo y a otras que esté bien cuajada.